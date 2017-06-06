Гений и соперник: за что любят Пушкина в Абхазии

Sputnik, Анжелика Бения.
Блиц-опрос среди школьников показал, что Пушкина в Абхазии знают и любят. Школьники часто цитировали: "Мороз и солнце! День чудесный!", "Сижу за решеткой в темнице сырой", "Унылая пора, очей очарованье…", "Выпьем с горя, где же кружка?" — последнее особенно трогательно звучало из детских уст.
Пушкин объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, уверен Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.
У самого Мушни Таевича свой "роман" в стихах с великим поэтом. Он перевел на абхазский язык "Евгения Онегина". В 2010 году Мушни Ласурия читал на абхазском языке "энциклопедию русской жизни" в Георгиевском зале Кремля и удостоился медали Пушкина.
– Как говорил Жуковский, "переводчик в прозе — раб, в поэзии — соперник", каково это, когда ты — соперник гения русской литературы? – не удержалась от вопроса переводчику.
– Конечно, трудно переводился Пушкин. Да, переводчик в поэзии — соперник, но в данном случае я не думал быть соперником Александра Сергеевича. Я проявлял свою любовь на слог абхазского стихосложения, нашей словесности, все это было мне дорого. Я отдал дань любви и уважения великому поэту, который сопровождает меня всю мою жизнь. Да и не только меня, но и всех абхазских поэтов и писателей, – ответил поэт.
Облаченный в абхазскую национальную одежду Мушни Ласурия благодарил Всевышнего за то, что уже шестой год подряд в пушкинский день обязательно стоит солнечная погода.
Поклонники творчества Пушкина собрались в Ботаническом саду, основанном другом Пушкина генералом Раевским, послушать поэтические произведения в исполнении молодых и уже состоявшихся поэтов под липой, которой более 350 лет.
Читали с упоением и выражением "Бесы", "Анчар" и, конечно же, "чего же боле" — "письмо Татьяны к Онегину".
Советник президента Республики Абхазия Владимир Зантария уверен, что поклонников великого таланта, собирающихся в Ботаническом саду, с каждым годом будет все больше и больше.
"Мы живем в сложное время, когда многие духовные ценности подвергаются сомнению. Пушкин собирает нас под этой раскидистой кроной кавказской липы. Это говорит о том, что духовность, культура, литература превыше всего", – сказал Зантария.
Патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа начинал свою просветительскую деятельность с переводов произведений русских классиков, в первую очередь Пушкина. В абхазской литературе немало мастеров слова, которые блестяще перевели лучшие произведения Александра Сергеевича, отметил Зантария. Пушкина на абхазский язык переводили Владимир Цвинариа, Чичико Джонуа, Киаазым Агумаа, Геннадий Аламиа и многие другие абхазские поэты и писатели.
Владимир Зантария добавил, что, если собрать все переводы, получится большая антология, которая станет лучшим подарком абхазским поклонникам Александра Сергеевича.
Также под липой было зачитано стихотворение "Цветок" и его перевод на абхазский "Ашәҭ" Баграта Шинкуба. В стране его называют "абхазским Пушкиным".
Переводчик Октай Чкотуа зачитал свой перевод стихотворения "Цветок" Пушкина на турецкий язык и признался, что решиться на перевод ему было сложно.
"Попробовал, и как-то легко пошло. Гениальность Пушкина заключается в простоте его слова, это то, к чему стремится настоящий поэт. Перевести гения на турецкий язык таким же простым языком, как писал великий поэт, сложно, не всегда получается, но это очень интересный процесс", – признался переводчик.
Александр Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве.