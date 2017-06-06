Гений и соперник: за что любят Пушкина в Абхазии

Sputnik, Анжелика Бения.

Блиц-опрос среди школьников показал, что Пушкина в Абхазии знают и любят. Школьники часто цитировали: "Мороз и солнце! День чудесный!", "Сижу за решеткой в темнице сырой", "Унылая пора, очей очарованье…", "Выпьем с горя, где же кружка?" — последнее особенно трогательно звучало из детских уст.

Пушкин объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, уверен Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.

У самого Мушни Таевича свой "роман" в стихах с великим поэтом. Он перевел на абхазский язык "Евгения Онегина". В 2010 году Мушни Ласурия читал на абхазском языке "энциклопедию русской жизни" в Георгиевском зале Кремля и удостоился медали Пушкина.

– Как говорил Жуковский, "переводчик в прозе — раб, в поэзии — соперник", каково это, когда ты — соперник гения русской литературы? – не удержалась от вопроса переводчику.

– Конечно, трудно переводился Пушкин. Да, переводчик в поэзии — соперник, но в данном случае я не думал быть соперником Александра Сергеевича. Я проявлял свою любовь на слог абхазского стихосложения, нашей словесности, все это было мне дорого. Я отдал дань любви и уважения великому поэту, который сопровождает меня всю мою жизнь. Да и не только меня, но и всех абхазских поэтов и писателей, – ответил поэт.

Облаченный в абхазскую национальную одежду Мушни Ласурия благодарил Всевышнего за то, что уже шестой год подряд в пушкинский день обязательно стоит солнечная погода.

Поклонники творчества Пушкина собрались в Ботаническом саду, основанном другом Пушкина генералом Раевским, послушать поэтические произведения в исполнении молодых и уже состоявшихся поэтов под липой, которой более 350 лет.

Читали с упоением и выражением "Бесы", "Анчар" и, конечно же, "чего же боле" — "письмо Татьяны к Онегину".

Советник президента Республики Абхазия Владимир Зантария уверен, что поклонников великого таланта, собирающихся в Ботаническом саду, с каждым годом будет все больше и больше.

"Мы живем в сложное время, когда многие духовные ценности подвергаются сомнению. Пушкин собирает нас под этой раскидистой кроной кавказской липы. Это говорит о том, что духовность, культура, литература превыше всего", – сказал Зантария.

Патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа начинал свою просветительскую деятельность с переводов произведений русских классиков, в первую очередь Пушкина. В абхазской литературе немало мастеров слова, которые блестяще перевели лучшие произведения Александра Сергеевича, отметил Зантария. Пушкина на абхазский язык переводили Владимир Цвинариа, Чичико Джонуа, Киаазым Агумаа, Геннадий Аламиа и многие другие абхазские поэты и писатели.

© Sputnik. Л. Носов Как Пушкин гонялся за Земфирой по всей Бессарабии

Владимир Зантария добавил, что, если собрать все переводы, получится большая антология, которая станет лучшим подарком абхазским поклонникам Александра Сергеевича.

Также под липой было зачитано стихотворение "Цветок" и его перевод на абхазский "Ашәҭ" Баграта Шинкуба. В стране его называют "абхазским Пушкиным".

Переводчик Октай Чкотуа зачитал свой перевод стихотворения "Цветок" Пушкина на турецкий язык и признался, что решиться на перевод ему было сложно.

"Попробовал, и как-то легко пошло. Гениальность Пушкина заключается в простоте его слова, это то, к чему стремится настоящий поэт. Перевести гения на турецкий язык таким же простым языком, как писал великий поэт, сложно, не всегда получается, но это очень интересный процесс", – признался переводчик.

Александр Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве.