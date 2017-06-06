Дом на "краю": жители улицы Папаскир в Сухуме готовятся к худшему

Бадрак Авидзба, Sputnik

Улица Папаскир расположена недалеко от Сухумской горы, по пути к знаменитой с советских времен арке, откуда открывается великолепный вид на столицу. У жителей этой улицы сразу несколько проблем, обрушившихся на них практически одновременно. Во-первых, это изношенная водокачка, а во-вторых, один из резервуаров треснул и дал течь, вода подтапливает оползневые участки.

Вода как угроза

Очередной обвал грунта произошел в апреле этого года. Подпорная стена вдоль улицы не выдержала. Теперь жители опасаются повторения оползня, который может затронуть их дома.

"Нужно срочно что-то делать, если не построить прочную подпорную стену, то может произойти трагедия, посмотрите, дома стоят на горе, любой оползень может лишить нас всего", — с отчаянием говорит жительница улицы Ирина Минчец.

Кроме того, людей беспокоит, что если не провести своевременный ремонт водокачки, то они могут остаться без водоснабжения.

© Sputnik. Авидзба Бадрак Водокачка

"У нас не работают водостоки, они есть, но уже давно забиты, кроме того, водопровод у нас разбитый, вся вода стекает по горке, смывая грунт. У нас водокачка не совсем исправная, если сейчас это не исправить, то мы можем остаться без воды", — переживает Ирина.

Обеспокоенные жители провели очередное собрание.

"У меня во дворе гараж за последнее время дважды дал трещину", — констатирует другая жительница.

На улице Папаскир, кстати, расположено здание Сухумской музыкальной школы.

© Sputnik. Авидзба Бадрак Щель на резервуаре откуда при заполнении вода хлещет

Ждать помощь

По словам жителей улицы, еще весной 2016 года на проблему обратил внимание Кабинет Министров, однако по неизвестным им причинам, вопрос все еще не решен.

Как сообщил Sputnik заместитель начальника Управления капитального строительства Абхазии Астамур Джикирба, необходимо провести изыскательские работы на оползневом участке.

"После этого будет понятно, что необходимо делать. Предварительно там существует проблема с ливнеотводами, которые надо восстанавливать, также сами подпорные стены восстановить. Наверное, необходимо будет установить подпорные стены примерно в четыре яруса", — сказал Джикирба.

При этом он отметил, что необходимо провести инженерно-геологические изыскания и другие виды работ.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Обвал земли по улице Папаскир

"Было предпроектное предложение, наверное, уйдет месяца два для того, чтобы провести изыскательские работы, и мы начнем проектировать и приступим к строительным работам", — подчеркнул заместитель главы УКС.

Если не произвести работы по установлению подпорной стены по улице Папаскир, то существует угроза обвала всего грунта, сообщил специалист.

Периодические оползни около двух лет уже тревожат покой местных жителей. Так долго продолжаться не может, и однажды трагедия станет неизбежной, уверены они.