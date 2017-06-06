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Стойка ресепшена в гостинице

Отельеры Абхазии: заполняемость гостиниц упала на 80%

© Fotolia/ Andrey Burmakin
В Абхазии
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"Абхазский союз туризма" провел заседание, посвященное проблемам летнего туристического сезона, с участием отельеров, туроператоров Абхазии, а также представителей Парламента.

СУХУМ, 6 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Несмотря на то, что цены на гостиничные  номера снижены на 20%, их заполняемость упала от 30 до 80%. Об этом заявили руководители отелей республики на заседании "Абхазского союза туризма". 

Директор одной из гагрских гостиниц признал, что даже с понижением цен Абхазия не может конкурировать с Турцией. 

"Только этим мы не привлечем туристов к нам, — уверен он. – Мы должны пойти своим путем: улучшить инвестиционный климат и поменять отношение к иностранным инвесторам. Не воспринимать их как врагов абхазской государственности". 

За последние два года инвестиционный климат в Абхазии ухудшился, констатировали выступавшие на заседании "Абхазского союза туризма". 

Отельеры отмечают, что инфраструктура городов в удручающем состоянии. Даже если при строительстве отеля соблюдаются все нормы, то они подключаются  к общей городской системе, за состояние которой инвесторы не отвечают. 

Еще одной проблемой назвали на заседании ограниченный рынок труда в Абхазии и отсутствие необходимого числа обслуживающего персонала.

Гагры
© Sputnik. Александр Вильф
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"Абхазский менталитет не позволяет быть слишком обходительным с малознакомым человеком. Но, если я претендую на 4 звезды, в моем отеле туриста должны носить на руках. Для этого в отеле "все включено" должно быть не 10, а 100 сотрудников", — отметил Вячеслав Чернышев.

В этой связи руководители гостиниц вспомнили, с какими трудностями сталкиваются при оформлении рабочих виз  для трудовых мигрантов: только один обходится в 22 тысячи 500 рублей на полгода. А штраф за прием на работу "нелегала"  – 90 тысяч рублей. 

Руководители абхазских турфирм тоже отметили снижение уровня продаж не только путевок, но и экскурсионных маршрутов.

"Отдыхающих так мало, что мы даже не стали пока открывать точки продаж билетов в городах и районах", — отметила Елизавета Малания.

Начальник управления туризма ТПП Абхазии Инара Даурова признала, что Торгово-промышленная палата обеспокоена резким снижением продаж туристических путевок.

"Все отмечают резкий спад туристических продаж в Абхазию. Но это связано не только с низким уровнем предоставления услуг, но и отсутствием информационной поддержки.  Кроме того, одни природно-климатические данные не перекроют ценовую составляющую при приобретении путевок", — уверена Даурова. 

Круглый стол в ТПП
© Sputnik. Владимир Бегунов
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По словам президента Гильдии отельеров Абхазии Игоря Жигуна, существующую сложную ситуацию надо донести до руководителей страны. 

"Чтобы попросить поддержку у государства в данный сложный период. Так как туризм является одной из государствообразующих отраслей.  И если в этом году сезон пройдет значительно хуже, и мы утратим задел, который был в предыдущие годы, экономическая ситуация пострадает", — подчеркнул Жигун.  

По его мнению, необходимо лучше рекламировать Абхазию на российском рынке.

"Могли бы официальные лица, чиновники по федеральным (российским – ред.) каналам выступить и сказать, что туристов в Абхазии ждут, — сказал он. – Если не будет отдыхающих, мы не сможем расплатиться с государством. Например, имея 60 гостиничных номеров, в  виде налогов в прошлом году  выплатил 9 миллионов рублей".  

Приглашенные на заседание депутаты Народного Собрания предложили создать рабочую группу, чтобы затем выйти к правительству с конкретными предложениями. 

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