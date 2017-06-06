Отельеры Абхазии: заполняемость гостиниц упала на 80%

СУХУМ, 6 июня— Sputnik, Амра Амичба. Несмотря на то, что цены на гостиничные номера снижены на 20%, их заполняемость упала от 30 до 80%. Об этом заявили руководители отелей республики на заседании "Абхазского союза туризма".

Директор одной из гагрских гостиниц признал, что даже с понижением цен Абхазия не может конкурировать с Турцией.

"Только этим мы не привлечем туристов к нам, — уверен он. – Мы должны пойти своим путем: улучшить инвестиционный климат и поменять отношение к иностранным инвесторам. Не воспринимать их как врагов абхазской государственности".

За последние два года инвестиционный климат в Абхазии ухудшился, констатировали выступавшие на заседании "Абхазского союза туризма".

Отельеры отмечают, что инфраструктура городов в удручающем состоянии. Даже если при строительстве отеля соблюдаются все нормы, то они подключаются к общей городской системе, за состояние которой инвесторы не отвечают.

Еще одной проблемой назвали на заседании ограниченный рынок труда в Абхазии и отсутствие необходимого числа обслуживающего персонала.

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"Абхазский менталитет не позволяет быть слишком обходительным с малознакомым человеком. Но, если я претендую на 4 звезды, в моем отеле туриста должны носить на руках. Для этого в отеле "все включено" должно быть не 10, а 100 сотрудников", — отметил Вячеслав Чернышев.

В этой связи руководители гостиниц вспомнили, с какими трудностями сталкиваются при оформлении рабочих виз для трудовых мигрантов: только один обходится в 22 тысячи 500 рублей на полгода. А штраф за прием на работу "нелегала" – 90 тысяч рублей.

Руководители абхазских турфирм тоже отметили снижение уровня продаж не только путевок, но и экскурсионных маршрутов.

"Отдыхающих так мало, что мы даже не стали пока открывать точки продаж билетов в городах и районах", — отметила Елизавета Малания.

Начальник управления туризма ТПП Абхазии Инара Даурова признала, что Торгово-промышленная палата обеспокоена резким снижением продаж туристических путевок.

"Все отмечают резкий спад туристических продаж в Абхазию. Но это связано не только с низким уровнем предоставления услуг, но и отсутствием информационной поддержки. Кроме того, одни природно-климатические данные не перекроют ценовую составляющую при приобретении путевок", — уверена Даурова.

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По словам президента Гильдии отельеров Абхазии Игоря Жигуна, существующую сложную ситуацию надо донести до руководителей страны.

"Чтобы попросить поддержку у государства в данный сложный период. Так как туризм является одной из государствообразующих отраслей. И если в этом году сезон пройдет значительно хуже, и мы утратим задел, который был в предыдущие годы, экономическая ситуация пострадает", — подчеркнул Жигун.

По его мнению, необходимо лучше рекламировать Абхазию на российском рынке.

"Могли бы официальные лица, чиновники по федеральным (российским – ред.) каналам выступить и сказать, что туристов в Абхазии ждут, — сказал он. – Если не будет отдыхающих, мы не сможем расплатиться с государством. Например, имея 60 гостиничных номеров, в виде налогов в прошлом году выплатил 9 миллионов рублей".

Приглашенные на заседание депутаты Народного Собрания предложили создать рабочую группу, чтобы затем выйти к правительству с конкретными предложениями.