Гоов: буду продолжать работать над созданием кардиоцентра

Sputnik, Владимир Бегунов.

Андзор Гоов по состоянию здоровья покинул пост министра здравоохранения 5 июня 2017 года. В интервью Sputnik он рассказал о причинах такого решения и о том, что считает главным в работе на должности министра.

"Я буквально полтора месяца назад перенес очень тяжелую операцию на сердце, — сказал экс-министр. — Я был в командировке в Санкт-Петербурге, когда случился приступ, и меня госпитализировали. Тяжелая операция. Я пробовал вернуться на работу, но сейчас из-за состояния здоровья я не могу".

Андзор Гоов сказал, что за время своей деятельности на посту министра выстраивал отношения с Министерством здравоохранения России. Абхазские клиники удалось оснастить современным оборудованием.

"Такой эндоскопической стойки, которая есть в Республиканской больнице, нет даже в Сочи и в Краснодаре", — сказал экс-министр.

Радиоверсию интервью с Андзором Гоовым слушайте здесь >>

По словам Гоова, сейчас подготовлено соглашение о получении полисов обязательного медстрахования для граждан России, проживающих в Абхазии. Парламент принял закон о здравоохранении. Теперь новому министру надо подготовить нормативные акты к нему.

Как отметил экс-министр, одна из главных задач сегодня – централизация всей системы здравоохранения Абхазии. Районные поликлиники сейчас подчиняются не Министерству здравоохранения, а главам районов.

Кроме того, по мнению Андзора Гоова, Абхазии стоит развивать медицинский туризм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тамаз Цахнакия сменил Андзора Гоова на посту министра здравоохранения

"Это может быть профилакторий, — говорит бывший министр. – Кроме того, есть инвесторы, которые готовы создать здесь кардиоцентр".

Как рассказал Гоов, над созданием этих медучреждений он будет продолжать работать.

Главным в своей жизни экс-министр считает семью и работу практикующего хирурга.

"По выходным, будучи министром, я делал операции", — сказал Гоов.

Андзор Гоов занимал должность министра здравоохранения с октября 2014 года. Его сменил на этом посту кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия.