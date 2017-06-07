Посольство России: Консульский пункт в Гагре для удобства отдыхающих

Sputnik, Амра Амичба.

— Когда начал функционировать Консульский пункт по выдаче российских загранпаспортов в Гагре?

— Консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года.

Консульский пункт открылся в 2010 году. С тех пор пункт функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы. В этом году его работа возобновилась 6 июня.

Адрес, по которому расположен Консульский пункт: город Гагра, улица Ардзинба, дом 58 (здание милиции).

— С чем связана необходимость в увеличении консульских пунктов?

— Консульский пункт в Гагре открывается ежегодно с началом курортного сезона. Как показывает практика, именно в данный район Абхазии приезжает основная часть российских туристов, которые зачастую попадают в сложную ситуацию. Это потеря или кража документов, денег и так далее. Сотрудники Консульского пункта оказывают им квалифицированную консультацию, посильную помощь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путевка в Абхазию: как не стать жертвой мошенников

Вторая задача Консульского пункта на данный период — прием документов на оформление общегражданского заграничного паспорта и выдача загранпаспортов российским гражданам, проживающим в Гагрском районе с учетом относительной удаленности от Сухума, где находится Консульский отдел Посольства Российской Федерации

— Сколько подобных пунктов работает в Абхазии?

— Консульский пункт только один – в Гагре.

— Как, на каких основаниях можно получить российский загранпаспорт в Абхазии?

— Российский загранпаспорт выдается только гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим или временно находящимся с условием временной регистрации в Абхазии. Необходимый пакет документов подается в Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Абхазии в Сухуме или в Консульский пункт в Гагре на период его работы.

Срок оформления общегражданского заграничного паспорта до трех месяцев, начиная с момента подачи документов, в соответствии с действующим российским законодательством. Ну а с перечнем документов, необходимых для оформления загранпаспорта, можно ознакомиться на сайте Посольства России в Абхазии в разделе "Консульские вопросы". Сайт посольства www.abkhazia.mid.ru