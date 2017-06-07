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Хаджимба: наркодилеры должны получать высшую меру наказания

© Fotolia/ WavebreakMediaMicro
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Распространители наркотиков должны получать высшую меру наказания, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7 июня.

Президент напомнил, что в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, но наказывать наркоторговцев необходимо пожизненным тюремным заключением.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что работа МВД оставляет желать лучшего, однако в области борьбы с наркотиками есть положительные сдвиги. 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечении безопасности, развитии курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.

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