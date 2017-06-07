Хаджимба: наркодилеры должны получать высшую меру наказания

СУХУМ, 7 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Распространители наркотиков должны получать высшую меру наказания, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7 июня.

Президент напомнил, что в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, но наказывать наркоторговцев необходимо пожизненным тюремным заключением.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что работа МВД оставляет желать лучшего, однако в области борьбы с наркотиками есть положительные сдвиги.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечении безопасности, развитии курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.