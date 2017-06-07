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Рауль Хаджимба

Хаджимба об избрании Анкваба в Парламент: политики приходят и уходят

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Политики приходят и уходят, ничего удивительного нет в том, что Александр Анкваб (бывший президент Абхазии — ред.) был избран депутатом, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7 июня.

"Его политическая деятельность продолжилась в Парламенте Абхазии", — констатировал он.

Глава государства отметил, что избрание Анкваба вполне вписывается в политическую реальность Абхазии, впереди у Парламента очень много работы, нынешний созыв Народного Собрания продолжит работу, которая важна для Абхазии, уверен Хаджимба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в  сфере экономики, обеспечения безопасности, развития курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.



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