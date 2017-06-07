Хаджимба об ИКЦ: он будет, нравится это кому-то или нет

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместный информационно-координационный центр Абхазии и России будет создан, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7 июня.

"Он будет создан, нравится это кому-то или нет. Некоторые представляют, что ИКЦ противоречит нашим законам и Конституции. Ничего подобного", — заметил он.

Создание ИКЦ никак не умаляет значение МВД Абхазии, вмешиваться в его деятельность никто не собирается, подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik. Бадри Есиава Подписание соглашения об ИКЦ: министр Кобахия поделился деталями

"Никакого наднационального органа не будет, это люди в количестве двадцати человек, из которых половина наши сотрудники", — сказал он.

Создание ИКЦ позволит создать технические возможности для более эффективной работы, считает президент.

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов 18 мая.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечения безопасности, развития курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.