15:36 07 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция президента Рауля Хаджимба

Хаджимба об ИКЦ: он будет, нравится это кому-то или нет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (26)
12620

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместный информационно-координационный центр Абхазии и России будет создан, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в среду 7 июня.

"Он будет создан, нравится это кому-то или нет. Некоторые представляют, что ИКЦ противоречит нашим законам и Конституции. Ничего подобного", — заметил он. 

Создание ИКЦ никак не умаляет значение МВД Абхазии, вмешиваться в его деятельность никто не собирается, подчеркнул Хаджимба. 

Подписание соглашения об ИКЦ: министр Кобахия поделился деталями
© Sputnik. Бадри Есиава
Подписание соглашения об ИКЦ: министр Кобахия поделился деталями

"Никакого наднационального органа не будет, это люди в количестве двадцати человек, из которых половина наши сотрудники", — сказал он.

Создание ИКЦ позволит создать технические возможности для более эффективной работы, считает президент.

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов 18 мая. 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечения безопасности, развития курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.

Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (26)

По теме

Игры вокруг Соглашения об ИКЦ МВД Абхазии и России
Три буквы "раздора": споры об абхазо-российском ИКЦ
Килба и Лолуа: "за" и "против" подписания Соглашения об ИКЦ


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото Мухтара Аблязова, 2006 год
    Приговоренный

    Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом.

  • Мужчина рассеивает зерна пшеницы. Архивное фото
    Меньше мучного!

    Кыргызстан может лишиться своей муки и пшеницы – после вступления в ЕАЭС местные предприятия не выдерживают конкуренции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Как вас понимать?

    МИД Беларуси требует объяснений от Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу, архивное фото
    Силовой прием

    Россия усиливает свои базы в Таджикистане и Кыргызстане новейшими вооружениями, в связи террористической активностью в Афганистане.

  • Решетка на окне
    Из Москвы с нелюбовью

    В Самарканде осуждены экстремисты, завербованные в Москве и намеревавшиеся создать в Узбекистане теократическое государство.

  • Флаги Эстонии и ЕС.
    Раньше срока

    Эстония должна была возглавить Совет ЕС с 1 июля, но вынуждена начать процесс руководства раньше срока по просьбе Мальты.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Чайное дело
Анчар и Бесы в саду: стихи Пушкина читали под древней липой в Сухуме
"Анчар" и "Бесы" в саду: стихи Пушкина читали под древней липой в Сухуме
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia