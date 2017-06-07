Хаджимба считает возможным утверждение премьер-министра Парламентом

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает возможным утверждение Парламентом республики кандидатуры на пост премьер-министра. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду 7 июня.

"Что касается установления баланса между законодательной и исполнительной властью, стоит продолжить эту работу, хотя я знаю, что есть определенные умонастроения в самом Парламенте о том, чтобы оставить все как было", — отметил он.

Тогда мера ответственности руководителя Кабинета Министров будет достаточно серьезной не только перед президентом, но и перед Парламентом, уверен Хаджимба.

"Считаю возможным, чтобы было принято в последующем решение об отставке не отдельных членов, а в целом Кабинета Министров. Но я и за то, чтобы президент продолжал активно влиять на многие процессы в нашей стране", — подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечения безопасности, развития курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.