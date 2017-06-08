Причастных к ИГИЛ* граждан Таджикистана задержали в Абхазии

СУХУМ, 8 июн — Sputnik, Владимир Бегунов. Пятерых граждан Таджикистана, причастных к действиям запрещенной в России и других странах международной террористической организации ИГИЛ, задержали в Абхазии в четверг 8 июня, сообщается на официальном сайте СГБ республики.

По данным пресс-службы СГБ, задержание произошло во время оперативно-розыскных антитеррористических мероприятий.

Задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий.

* ИГИЛ – террористическая организация, созданная в 2006 году. 29 декабря 2014 года Верховный суд РФ официально запретил ее действия на территории России. С тех пор членство в ИГИЛ считается преступлением, пособникам террористов грозит уголовная ответственность.