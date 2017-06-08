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Подписание соглашения в АГУ

Врачи будущего для Абхазии: начало положено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Представители Башкирского государственного медицинского университета встретились с ректоратом и студентами Абхазского государственного университета и обсудили вопросы учебно-образовательного процесса - обучения студентов, интернов и клинических ординаторов в Башкирии.

Sputnik, Анжелика Бения.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов и ректор Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия подписали договор о сотрудничестве между вузами 8 июня.

Делегацию из БГМУ возглавлял Валентин Павлов – известный уролог, член президиума учебно-методического объединения медицинских и фармацевтических вузов в России, председатель учебно-методического совета по медико-биологическим специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика.

Валентин Павлов  выразил уверенность, что подписанные 8 июня с Министерством здравоохранения Абхазии и Абхазским государственным университетом договоры не останутся на бумаге.

"Здравоохранение в мире меняется стремительно, идет коренная реформа последипломной подготовки врачей. Врачи Абхазии должны включиться в эту работу, а мы должны предоставить им необходимые для этого условия", – сказал Павлов.

Из 700 врачей, работающих в Абхазии, значительная доля абхазских специалистов, для которых Башкирский государственный медицинский университет  – альма-матер, отметил он.

"Конечно, эти врачи не должны быть нами потеряны, они должны включиться в процессы научной подготовки, чтобы мы быстрее использовали с вами те возможности, которые дает Абхазия, и те возможности, которые у нас есть в Башкирии", – добавил ректор БГМУ.

Современный врач

"Современный врач  –  художник, клеточный технолог, биолог. Вся наша лапароскопическая (операции на внутренних органах через небольшие отверстия – ред.),  реконструктивно-пластическая хирургия — это тонкие навыки, это 3D-моделирование. Современный врач должен знать, что такое таргетная медицина (медикаментозное лечение рака – ред.), клеточные технологии и так далее. Поэтому наш визит не случаен. То, чем мы будем заниматься с вами, будет хорошим вкладом в систему здравоохранения Абхазии", – сказал Павлов.

Встреча ректора Башкирского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора Валентина Павлова с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и подписание договора о сотрудничестве между МЗ РА и БГМУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ходе встречи обсуждались вопросы учебно-образовательного процесса — обучения студентов, интернов, клинических ординаторов, а также обмена опытом при оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Ординатура в России

Абхазские специалисты интересовались, будет ли входить в условие подписанного между вузами  договора возможность прохождения ординатуры последипломного образования выпускниками АГУ.

"Базовое медицинское образование  – диплом. Соответствующие органы Министерства образования могут  как признать диплом, так и дисквалифицировать его. Сегодня мы начинаем процедуру аккредитации – допуска врача к специальности через независимый экзамен, проводимый независимыми экспертами. Нет никаких проблем для получения вами в российских вузах целевых мест в ординатуре. Это можно делать через университет или через Россотрудничество", – сказал ректор БГМУ.

Также студенты интересовались методами повышения квалификации каждые пять лет и возможностями получения сертификатов.

"Эта практика – раз в пять лет, будет уходить. Сегодня мы переходим на системы непрерывного медицинского образования, когда мы эти курсы очного образования должны начать замещением ежегодными  мастер-классами, конференциями, семинарами, дистанционными программами. Каждый курс базируется, доктор должен будет набирать 50 баллов, чтобы потом сдать сертификационный экзамен. Мы создадим новые проекты между университетами", – сообщил Павлов.

Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что Башкирия еще во время Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 годов) помогала республике. В 1993 году из Абхазии на учебу отправляли студентов в вузы Башкирии, в медицинский университет в том числе.

"Тяп-ляп" не пойдет

Не АГУ был инициатором приезда в Абхазию делегации из БГМУ, отметил Гварамия.

"У нас нет, и вряд ли в ближайшее время будет медицинский факультет. У нас есть другое, то, что близко Валентину Николаевичу – базовая кафедра в Институте экспериментальной биологии и медицины. Мы открыли специальность "медицинская биохимия". Если бы у меня была финансовая возможность сделать эту кафедру образцовой, я бы ничего не пожалел. Но пока наши скудные финансы не позволяют нам это сделать", – сказал ректор АГУ.

Коридор больницы
© Fotolia/ Sudok1
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Гварамия также сообщил, что на недавней встрече с президентом Абхазии он отметил, что у государства неправильная политика в отношении целевого заказа в российские вузы.

"Мы душим свой университет, направляя людей по тем же специальностям, которые имеются в нашем национальном университете. Если бы у нас было не 2 000 выпускников, а 20 000 мы бы могли позволить себе такую роскошь. Но сегодня этого делать нельзя. В Башкирии имеются блестящие вузы: нефтяной, классический университет, медицинский университет и так далее", –  считает ректор АГУ.

По его словам, из 10 посланных на обучение студентов  в Абхазию возвращаются только двое.

"Мы иногда подумываем о медицинском факультете, но "тяп-ляп" это делать ни в коем случае нельзя. У нас должны быть свои кадры и своя база, вот тогда мы можем спокойно открывать. Посылать по целевому заказу обязательно надо. Многие из здесь присутствующих востребованы в других странах, так давайте разбежимся, и национальный университет перестанет существовать", –  сказал Гварамия.

Блокада не помеха

Благодаря прямой поддержке ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничева, который помогал и во время войны, АГУ заключал договоры с ректорами российских вузов даже тогда, когда Россия и СНГ объявили Абхазии блокаду, заметил Гварамия.

"Ректоры на это не смотрели. Они заключали договоры с нами, чтобы мы могли посылать преподавателей на повышение квалификации, в аспирантуру, в докторантуру. Вчера я получил письмо от ректора МГТУ имени Баумана с предложением о заключение договора", – добавил ректор.

Старший ординатор хирургического отделения Республиканской больницы Абхазии, кандидат медицинских наук Руслан Смыр — один из первых выпускников Башкирского государственного медицинского университета. Смыр сообщил о том, что завтра, 9 июня, в Республиканской больнице будет проведен мастер-класс профессора Валентина Павлова "Лапараскопические технологии в урологии, хирургии, гинекологии", и в тот же день доктор Павлов проведет в Республиканской больнице сложную операцию.



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