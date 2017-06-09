"Абхазпродэкспорт" займется продвижением агропродукции в Россию

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. При Министерстве сельского хозяйства создано Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт", которое будет заниматься реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

"Открытие предприятия облегчит труд наших производителей сельскохозяйственной продукции, потому что их продукцию будут покупать на местах в районах. Президент во время поездки по Очамчырскому району дал соответствующее указание о том, что нужно приложить все усилия для того, чтобы структурно выстроить эту работу, чтобы Республиканское унитарное предприятие выполнило те обязательства, которые оно на себя взяло", — добавил он.

По словам министра предприятие будет производить сертификацию, чтобы при перевозке сельхозпродукции не возникало проблем на границе.

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"Эта служба берет на себя складирование и реализацию на территории России всей сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Абхазии. Будем надеяться, что это предприятие наладит систему реализации", — добавил он.

Даур Тарба подчеркнул, что некоторые производители хотят заработать деньги, порой необоснованно завышая стоимость сельскохозяйственной продукции.

"Так не бывает, надо правильно подходить к ценовой политике. Я ничего не имею против инвестиционного проекта по выращиванию клубники, но мы завозим клубнику по 150 рублей из России и продаем на рынке, а выращенную продукцию на нашей земле продаем по 300 рублей. Как-то надо сопоставлять", — говорит Тарба.

Необходимо учитывать условия рынка при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, уверен министр.

"По всем видам сельскохозяйственной продукции нам надо держать ухо востро, чтобы вести ценовую политику правильно. Если мы выставим неадекватную цену, продукция просто не будет уходить", — сказал он.

Министерство сельского хозяйства ведет расчеты объема аграрной продукции в 2017 году в Абхазии, для того чтобы предоставить сведения в заинтересованные российские инстанции.