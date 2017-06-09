13:37 09 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Фрукты и овощи на Сухумском рынке.

"Абхазпродэкспорт" займется продвижением агропродукции в Россию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7510

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал Sputnik о том, что новое предприятие "Абхазпродэкспорт" будет сертифицировать сельхозпродукцию для ее вывоза из Абхазии.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. При Министерстве сельского хозяйства создано Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт", которое  будет заниматься реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

"Открытие предприятия облегчит труд наших производителей сельскохозяйственной продукции, потому что их продукцию будут покупать на местах в районах. Президент во время поездки по Очамчырскому району дал соответствующее указание о том, что нужно приложить все усилия для того, чтобы структурно выстроить эту работу, чтобы Республиканское унитарное предприятие выполнило те обязательства, которые оно на себя взяло", — добавил он.

По словам министра предприятие будет производить сертификацию, чтобы при перевозке сельхозпродукции не возникало проблем на границе.

Радиоверсию слушайте здесь >>

"Эта служба берет на себя складирование и реализацию на территории России всей сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Абхазии. Будем надеяться, что это предприятие наладит систему реализации", — добавил он.

Отдел фруктов супермаркете. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Федоренко
Хаджимба: нужно создавать мини-фабрики по переработке овощей и фруктов

Даур Тарба подчеркнул, что некоторые производители хотят заработать деньги, порой необоснованно завышая стоимость сельскохозяйственной продукции.

"Так не бывает, надо правильно подходить к ценовой политике. Я ничего не имею против инвестиционного проекта по выращиванию клубники, но мы завозим клубнику по 150 рублей из России и продаем на рынке, а выращенную продукцию на нашей земле продаем по 300 рублей. Как-то надо сопоставлять", — говорит Тарба.

Необходимо учитывать условия рынка при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, уверен министр.

"По всем видам сельскохозяйственной продукции нам надо держать ухо востро, чтобы вести ценовую политику правильно. Если мы выставим неадекватную цену, продукция просто не будет уходить", — сказал он.

Министерство сельского хозяйства ведет расчеты объема аграрной продукции в 2017 году в Абхазии, для того чтобы предоставить сведения в заинтересованные российские инстанции.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гостиница Ирыстон
    Звезды на отеле

    Бизнесмен из Северной Осетии Вадим Бердиев построит в Цхинвале на месте гостиницы «Ирыстон» новый четырехзвездочный отель.

  • Ведущий научный сотрудник отдела экономического анализа и вопросов глобализации Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте АР Гюльмира Рзаева
    Катар нефти не указ

    Цена на нефть сохранится в пределах 45-55 долларов, даже несмотря на возможный выход Катара из соглашения OPEC, считает эксперт.

  • Заседание Правительства РА. Тарон Маргарян
    Трижды мэр

    На заседании Совета старейшин Еревана мэром был провозглашен Тарон Маргарян – его третий срок на посту градоначальника.

  • Владислав Челах в зале суда, архивное фото
    В ожидании чуда

    Владислав Челах, осужденный пожизненно за убийство 14 пограничников и егеря, ждет заседания Международного суда ООН и надеется на чудо.

  • Папка с надписью Уголовное дело. Архивное фото
    Коленопреклонение

    Уголовное дело заведено после инцидента в городе Нарын, где местные жители заставили иностранных студентов на коленях просить прощения за драку.

  • Знак на границе Беларуси и России
    Мгновенная экстрадиция

    Задержанный в Беларуси чемпион мира по ММА россиянин Мурад Амриев, находившийся в межгосударственном розыске, экстрадирован Россию.

  • Женщина ест мороженое
    Языковой преступник

    Хозяина рижского кафе-мороженого Gelato Italia – гражданина Италии – власти преследуют за незнание латышского языка.

  • Колючая проволока, архивное фото
    Главный вопрос – зачем?

    Необходимость строительства забора на границе Литвы и России не понимают не только обычные граждане, но и представителей государственных структур.

  • Продажа молдавских вин
    Пива нет!

    Правительство Молдовы утвердило поправки в несколько законов, касающихся рекламы алкогольной продукции.

  • Гостиница Ирыстон
    Звезды на отеле

    Бизнесмен из Северной Осетии Вадим Бердиев построит в Цхинвале на месте гостиницы «Ирыстон» новый четырехзвездочный отель.

  • Ведущий научный сотрудник отдела экономического анализа и вопросов глобализации Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте АР Гюльмира Рзаева
    Катар нефти не указ

    Цена на нефть сохранится в пределах 45-55 долларов, даже несмотря на возможный выход Катара из соглашения OPEC, считает эксперт.

  • Заседание Правительства РА. Тарон Маргарян
    Трижды мэр

    На заседании Совета старейшин Еревана мэром был провозглашен Тарон Маргарян – его третий срок на посту градоначальника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Чайное дело
Курортный рейд: пограничники проверяли в море рыбаков
"Курортный" рейд: пограничники проверяли в море рыбаков
200 лучших университетов мира в 2017 году
200 лучших университетов мира в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia