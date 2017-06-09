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Вратарь сборной России Эльвира Тодуа в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными командами России и Германии.

Футболистка Тодуа будет болеть за Абхазию в полуфинале ЧЕ ConIFA 2017

© Sputnik. Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (23)
21540

Полуфинал Чемпионата Европы ConIFA с участием национальной сборной Абхазии состоится 9 июня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вратарь женской сборной России по футболу Эльвира Тодуа рассказала Sputnik о том, что будет поддерживать Абхазию в полуфинальном матче Чемпионата Европы по футболу ConIFA 2017.

"Надеюсь, что наша сборная подтвердит свой домашний титул. Если будет трансляция полуфинала, конечно, обязательно посмотрю. Я интересуюсь матчами сборной Абхазии по футболу на Чемпионате Европы по футболу ConIFA. Мне пишут о результатах матчей ребята из Северного Кипра. Хорошо, что две последние ничьи на выход в полуфинал не повлияли", — говорит Тодуа.

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Эльвира Тодуа пожелала удачи абхазским футболистам в предстоящем матче со сборной Падании в полуфинале турнира.

"В напутствие хочу сказать, чтобы они играли за страну, за всех людей в Абхазии. Я думаю, что не останется ни одного равнодушного человека в республике, который бы в данный момент не переживал за них. Хочу, чтобы они сыграли и за себя, и за своего товарища", — подчеркнула Тодуа.

Футболистка рассказала, что сейчас она восстанавливается после полученной травмы и уже скоро сможет защищать ворота сборной России по футболу.

"Сейчас в играх не задействована, но надеюсь, что появится такая возможность", — подчеркнула она.

Эльвира Тодуа родилась в Абхазии в 1986 году, позже переехала Ростовскую область. В сборной России дебютировала в 2003 году. Чемпионка Европы 2005 года среди молодежи до 19 лет. Чемпионка России 2010 и 2012 годов. Признавалась лучшим вратарем России четыре раза — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. 

Футбол. Женщины. Отборочный турнир ЧЕ-2013. Матч Россия- Австрия
© Sputnik. Сергей Пивоваров
Футбол. Женщины. Отборочный турнир ЧЕ-2013. Матч Россия- Австрия

Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (23)

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