Футболистка Тодуа будет болеть за Абхазию в полуфинале ЧЕ ConIFA 2017

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вратарь женской сборной России по футболу Эльвира Тодуа рассказала Sputnik о том, что будет поддерживать Абхазию в полуфинальном матче Чемпионата Европы по футболу ConIFA 2017.
"Надеюсь, что наша сборная подтвердит свой домашний титул. Если будет трансляция полуфинала, конечно, обязательно посмотрю. Я интересуюсь матчами сборной Абхазии по футболу на Чемпионате Европы по футболу ConIFA. Мне пишут о результатах матчей ребята из Северного Кипра. Хорошо, что две последние ничьи на выход в полуфинал не повлияли", — говорит Тодуа.
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Эльвира Тодуа пожелала удачи абхазским футболистам в предстоящем матче со сборной Падании в полуфинале турнира.
"В напутствие хочу сказать, чтобы они играли за страну, за всех людей в Абхазии. Я думаю, что не останется ни одного равнодушного человека в республике, который бы в данный момент не переживал за них. Хочу, чтобы они сыграли и за себя, и за своего товарища", — подчеркнула Тодуа.
Футболистка рассказала, что сейчас она восстанавливается после полученной травмы и уже скоро сможет защищать ворота сборной России по футболу.
"Сейчас в играх не задействована, но надеюсь, что появится такая возможность", — подчеркнула она.
Эльвира Тодуа родилась в Абхазии в 1986 году, позже переехала Ростовскую область. В сборной России дебютировала в 2003 году. Чемпионка Европы 2005 года среди молодежи до 19 лет. Чемпионка России 2010 и 2012 годов. Признавалась лучшим вратарем России четыре раза — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.
Всего в турнире участвовали восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.