Эшба об увеличении финансирования из РФ: дороги и берегоукрепление

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Увеличение объема финансирования Абхазии из России будет направлено на развитие дорожной инфраструктуры и берегоукрепительные работы, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер Абхазии Беслан Эшба.

"В 2017 году объем финансовой помощи будет 2 миллиарда 785 миллионов рублей. Объем финансирования увеличен в связи с тем, что нам удалось дополнительно составить проектно-сметную документацию по тем объектам, которые были ранее запланированы, но не инвестированы. Было соглашение, что если будут составлены проектно-сметные документы, то российская сторона пойдет на увеличение объемов финансирования. Это нами было реализовано, поэтому российская сторона пошла нам навстречу и увеличила объем инвестиций", — добавил он.

Приоритет был отдан берегоукрепительным работам.

"Когда у нас идут ливневые дожди, паводки заливают города и поселки. Берегоукрепительные работы тоже были предусмотрены, такие масштабные работы не проводились все послевоенное время, это обезопасит наши населенные пункты", — сказал Эшба.

Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией увеличится до 2,5 миллиардов рублей в 2017 году заявил журналистам по итогам заседания межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией вице-премьер РФ Александр Хлопонин.