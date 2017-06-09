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Беслан Эшба

Эшба об увеличении финансирования из РФ: дороги и берегоукрепление

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (154)
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В Москве прошло 15 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Абхазией.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Увеличение объема финансирования Абхазии из России будет направлено на развитие дорожной инфраструктуры и берегоукрепительные работы, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер Абхазии Беслан Эшба. 

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© Sputnik. Илья Питалев
Хлопонин: РФ увеличит финансирование Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году

"В 2017 году объем финансовой помощи будет 2 миллиарда 785 миллионов рублей. Объем финансирования увеличен в связи с тем, что нам удалось дополнительно составить проектно-сметную документацию по тем объектам, которые были ранее запланированы, но не инвестированы. Было соглашение, что если будут составлены проектно-сметные документы, то российская сторона пойдет на увеличение объемов финансирования. Это нами было реализовано, поэтому российская сторона пошла нам навстречу и увеличила объем инвестиций", — добавил он. 

Приоритет был отдан берегоукрепительным работам. 

"Когда у нас идут ливневые дожди, паводки заливают города и поселки. Берегоукрепительные работы тоже были предусмотрены, такие масштабные работы не проводились все послевоенное время, это обезопасит наши населенные пункты", — сказал Эшба. 

Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией увеличится до 2,5 миллиардов рублей в 2017 году заявил журналистам по итогам заседания межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

Темы:
Абхазо-российские отношения (154)


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