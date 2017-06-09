Абхазия зовет: увидеть и не забыть

Озеро Рица

Озеро Рица — одно из чудес природы Абхазии и самое популярное среди туристов место отдыха.

Образовалось оно, как считают ученые, в результате землетрясения. Рица небольшое озеро – всего два километра в длину, но очень глубокое. В центре его глубина достигает пятидесяти метров. В озеро впадают пять горных рек, вытекает одна река Юпсара. Вода озера насыщенного зеленовато-голубого цвета, прозрачность до 8-10 метров. В озере водятся несколько видов рыб.

Рица окружена горами, высота которых от двух до трех с половиной километров.

Юпсарский каньон

Юпсарский каньон находится по пути к озеру Рица. По дну ущелья протекает река Юпсара, вытекающая из озера. Вода в Юпсаре зелено-голубого цвета. Скалы каньона, увитые мхом и плющом и заросшие реликтовым самшитом, представляют собой грандиозное и величественное зрелище. Находится он на высоте четырехсот метров над уровнем моря.

Голубое озеро

Голубое озеро или Цхына, как его еще называют, находится в живописном ущелье на берегу реки Бзыбь по дороге к озеру Рица на высоте сто метров над уровнем моря.

Площадь озера всего 180 квадратных метров. Вода здесь очень холодная. Даже в самую жаркую погоду ее температура не превышает десяти градусов. При этом оно никогда не замерзает. Это одно из самых чистых и прозрачных озер на Кавказе.

Одного взгляда достаточно, чтобы определить, чему озеро обязано своим названием. Вода в нем действительно необыкновенно яркого голубого цвета. Ученые установили, что дно озера покрыто толстыми отложениями лазурита, благодаря чему Голубое озеро сохраняет свой цвет даже в самую ненастную погоду.

Озеро Мзы

Высокогорное озеро Мзы расположено в долине Ауадхара на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Маршрут к озеру таит в себе множество удивительных природных открытий. На пути встречаются дикие пихтовые и самшитовые леса, сменяющиеся лугами неописуемой красоты, за которыми скрываются цветущие поля. Пьянящий аромат горных цветов погружает в сказочные фантазии.

Озеро с трех сторон окружают неприступные горы, образующие чашу. Вид дополняют снежные островки, сохраняющиеся в окрестностях озера почти круглый год.

Озеро Мзы всего сто метров в длину, но при этом оно очень глубокое. Его глубина – сорок метров. Температура озера остается практически неизменной круглый год и составляет +4°C.

Новоафонская пещера

Увидеть таинственные и масштабные подземные залы можно, посетив Новоафонскую пещеру. Уже долгие годы она по праву считается одной из главных визитных карточек Абхазии.

Еще с древних времен склон на Иверской горе вызывал большой интерес у местных жителей. Местный житель Гиви Смыр стал первооткрывателем пещеры в 1961 году. Ее стали благоустраивать для посещения в 1965 году, а через 10 лет появилась уникальная возможность посетить это удивительное явление природы.

Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми пещерами мира, такими как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

Анакопийская крепость

Анакопийская крепость — древняя резиденция абхазских царей и первая столица Абхазского царства. Крепость расположена на Иверской горе в Новом Афоне. Оттуда открывается живописный вид на Черное море от мыса Пицунда до Сухума, город и пышные горные долины. Асфальтированная дорога тянется до подножия горы, где обустроена парковка для автомобилей, смотровая площадка и зона отдыха. Далее нужно подниматься по грунтовой дороге, по тропинке через стройный тенистый лес. Подъем занимает около полутора часов.

Крепость была некогда мощным и неприступным оборонительным сооружением. Ее построили римляне и абазги в IV – V веках.

Монастырь Святого Апостола Симона Кананита

Мужской монастырь Святого апостола Симона Кананита располагается в Новом Афоне на высоте 75 метров над уровнем моря. Масштабный комплекс обители включает в себя шесть храмов.

В центре архитектурного ансамбля высится Пантелеймоновский собор, который венчают пять куполов, высота центрального из них — 40 метров. Это крупнейшее культовое сооружение Абхазии, в котором может одновременно поместиться более трех тысяч человек. Он построен в ново-византийском стиле. Стены собора изнутри расписаны фресками, которые считаются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы.

Монастырь расположен вблизи древнего храма Святого апостола Симона Кананита. Неподалеку от храма находится грот, в котором уединялся и молился апостол Симон Кананит.

Сухумский обезьяний питомник

Сухумский обезьяний питомник – один из старейших в мире научно-исследовательских приматологических центров. Он был создан в 1927 году. Питомник решили создать именно в Сухуме, так как климатические условия здесь сходны с тропиками. Кроме того, в Абхазии растут фрукты и овощи, нужные для питания обезьян. В питомнике в 1980-х годах готовили обезьян для полета в космос. И шесть обезьян из питомника побывали на околоземной орбите. Сейчас питомник представляет собой зоопарк с разными видами обезьян.

Сухумский ботанический сад

Посидеть в тени бамбуковой аллеи, полюбоваться магнолиями, камелиями и водными лилиями, увидеть секвойю, 300-летнюю кавказскую липу и тысячи других растений можно в Сухумском ботаническом саду.

Ему уже больше 175 лет. В середине XIX века по приказу генерала Раевского в Абхазии стали осушать болота. Их было множество, не одна сотня русских солдат умерла от свирепствовавшей малярии. По инициативе того же Раевского в городе появился первый сад, он существует в городе и сегодня как Сухумский ботанический сад.

Моквский храм

На левом берегу реки Моква в Очамчырском районе находится широко известный в православном мире Моквский собор Успения Божьей Матери. Его возвели в конце X века по повелению царя Леона III.

На рубеже XI-XII веков собор расписали греческие мастера. Известно, что собор отличался великолепным внутренним убранством. Некогда в нем были редкие по мастерству фресковые росписи, мраморный иконостас с колоннами, резные карнизы, мраморный пол, в центре которого был выложен круг из красного мрамора с узором в виде спускающихся лучей. Былое богатство угадывается в облике храма и сегодня.

Каманские святыни

Село Каманы расположено в 15 километрах от Сухума. Здесь находятся храм и монастырь Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и одного из трех Вселенских Святителей.

Главная святыня монастыря – каменная гробница Иоанна Златоуста. В ней нетленные мощи Святителя покоились в течение 30 лет до перенесения в Константинополь. Место погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества.

Бедийский храм

Некогда Бедийский собор был частью архитектурного комплекса, в который входили дворец епископа, колокольня и сторожевые башни. Сегодня он возвышается в одиночестве на удлиненном плато, с которого открывается захватывающий вид.