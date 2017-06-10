Велопробег ко Дню России стартовал из Сухума

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Велопробег из Сухума к СухумГЭС и обратно стартовал в субботу 10 июня, об этом корреспонденту Sputnik рассказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Велопробег организован представительством Россотрудничества в Абхазии и посвящен предстоящему Дню России. Маршрут велопробега местам будет достаточно трудным, но очень красивым. Участники смогут увидеть природу Абхазии, но им для этого придется поработать над собой, потому что просто так, без подготовки, туда не доехать", — отметил Павлов.

Павлов подчеркнул, что в велопробеге к СухумГЭС мог принять участие любой желающий.

"Принять участие может любой желающий, но он должен понимать, что ему нужна хорошая физическая подготовка. Такие велопробеги стимулируют людей к занятию спортом, потому что сидя у телевизора подготовиться к такому велопробегу нельзя", — уверен он.

По его словам, Россотрудничество проводит велопробеги разного уровня сложности, как в горной местности, так и в городской черте.

"Мы часто катаемся на велосипедах, у нас интересные маршруты и посвящаем такие мероприятия каким-то памятным датам. 9 мая был замечательный велопробег много, людей тогда присоединилось к нам. Конечно же в течение лета мы будем проводить разные форматы велопробега: велопикники, велопокатушки — для всех найдется место", — сказал представитель Россотрудничества.

В велопробеге посвященному Дню России принимает участие и пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба. Перед стартом она заверила остальных участников, что сможет добраться до пункта назначения.

Евгений Павлов также отметил, что осенью, 30 сентября, в День победы в Отечественной войне народа Абхазии также будет организован велопробег, посвященный этой памятной дате.



