Абхазские дети режиссера Вяткина

На втором этаже небольшого здания по улице Лакоба расположилась первая абхазская детско-юношеская школа кино и ТВ. Поднимаясь по лестнице, мы уже слышим громкие замечания режиссера.

"На озвучке фильма вы провалились эмоционально. Голосом не передали все состояние, которое происходило на экране. Сыграли замечательно, но голосом не смогли передать. В следующий раз будем работать четко по сценарию, так как мы делали на прошлом занятии", — окруженный детьми делал замечания режиссер Валентин Вяткин.

В студии стоял большой гул, некоторые дети бегали по комнате, другие громко спорили, а оставшаяся часть сидела перед своим учителем, пытаясь вникнуть в суть проблемы хорошей озвучки и правильной передачи эмоций.

"Так сложилось в моей жизни, из телевизионного режиссера я стал режиссером детским. Я работал долго в Омске, в Москве, за спиной у меня было 20 лет стажа, но к киноиндустрии я не имел никого отношения, да и с детьми меня мало что связывало. Но как-то раз мои знакомые предложили мне снять в Омске детский короткометражный фильм "Не пейте компот". Мне нужны были деньги, и от безысходности я согласился. Удивительно, сейчас я благодарен тем людям, которые дали мне этот толчок", — рассказывает Валентин Вяткин.

© Sputnik / Илона Хварцкия Без пяти минут актеры: курсовые абхазских "щукинцев"

Начинающий детский режиссер Вяткин переезжает из холодного Омска в солнечный Сочи. Обустроившись там, он собрал команду ребят для обучения актерскому мастерству и реализации новых проектов. Параллельно с режиссурой Вяткин решил пройти кастинг в сериал "Солнечный круг".

"В прошлом году я прошел кастинг в один из российских сериалов. Съемки этого фильма проходили в Абхазии. Последний раз я был в здесь в 1987 году перед армией. Я стал часто приезжать в Сухум, обжился, познакомился с местными жителями и, оглядевшись вокруг, понял, что здесь мало развито детское кино, и нет таких возможностей, которые есть в том же Сочи. Я серьезно задумался над созданием киношколы для детей. Партнершей по фильму у меня была Наталья Папаскир, актриса русского театра. Мне нужен был местный администратор, и Наташа посоветовала мне свою дочь Элину, которая идеально подошла для этой работы", — продолжает режиссер.

С новым администратором они принялись за дело. Надо было собрать и, самое главное, заинтересовать детей.

"Элина Папаскир развесила по всему городу 50 афиш о создании школы и наборе детей. Стала принимать звонки и формировать первую группу. Детей вначале было мало, около 10 человек, но за полгода нашей работы их стало в два раза больше. Один раз в неделю, каждую среду, я приезжаю в Сухум из Сочи, провожу урок, а на следующее утро еду домой", — рассказывает Вяткин.

Первые уроки

Уроки в детской юношеской школе кино и ТВ проходят в несколько этапов и длятся около двух часов.

"Первый этап — это речевая разминка, чтобы произносить правильно и четко все фразы из текста. Второй этап — это ритмичная разминка. Я сам придумываю упражнения физического характера и вот уже, когда они горячие, мы переходим к одному из самых важных этапов, основе всех занятий — написание этюдов. Я даю им темы, разбиваю по группам, стараюсь ставить в некомфортное положение, чтобы они привыкали работать с любым партнером и в сложных ситуациях. И в одно из таких занятий появился сценарий, который стал нашим первым короткометражным фильмом "Принцесса идет", — вспоминает режиссер.

Как рассказывает Валентин Вяткин, фильм был снят быстро, но, несмотря на это, съемки были сложные, шумные и забирали много сил и энергии.

"Это был учебный фильм, я не особо волновался за результат. Мы не планировали показывать его в кинотеатре, выставлять на фестивалях. Мне нужно было узнать на практике, на что способны эти дети и какой результат нас ждет. Есть, конечно, детали, которые нужно доработать в этом фильме, но премьера прошла удачно, я остался доволен. Где было смешно, зал смеялся, и на все моменты в фильме были правильные реакции", — объясняет Вяткин.

Сценарии к фильму был придуман общими силами, дети принимали активное участие. Режиссер старается не ругать своих подопечных.

"За период моей работы я понял, что абхазские дети очень креативны, у них легко получается придумать интересные тексты. Сейчас они продолжают работу над этюдами, и уже есть несколько интересных заметок, которые потом мы используем в своем сценарии", — отмечает режиссер.

Сегодня Валентин Вяткин со своими учениками работает над новым проектом. В этой картине будут задействованы все ученики режиссера из сухумской и сочинской школы.

"Наш новый фильм будет масштабнее первого, и там примут участие порядка 27 детей от 4 до 14 лет. Картина полна персонажей, каждому придумана роль. Эта сказка, как полагается, будет о том, как добро побеждает зло. Со злым волшебником, доброй волшебницей, местами будет проскальзывать буддистская философия, и один из абхазских КВНщиков Тимур Аршба согласился принять участие в фильме", — рассказывает он.

Новая работа будет длиться около получаса, премьера объявлена на сентябрь, в том же месяце его представят как российско-абхазский проект на детском кинофестивале.



