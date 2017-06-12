Лера Адлейба: Крутой подарил домашнюю звукозаписывающую студию

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия популярной музыки Игоря Крутого подарила домашнюю звукозаписывающую студию победительнице международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба. Об этом юная абхазская певица рассказала в интервью радио Sputnik.

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"Я хочу сказать ему огромное спасибо, во-первых, за то, что он пригласил меня для участия в "Детской Новой волне", — сказала Лера.

Валерия Адлейба сказала, что очень рада большой поддержке Абхазии во время ее участия в конкурсе.

"Когда я приехала домой к своей бабушке, там стояло очень много людей, все поздравляли, положили красную ковровую дорожку, когда я открыла дверь машины, ко мне подбежал мой брат, сильно обнял меня", — отметила она.

Юная певица раскрыла некоторые свои желания, помимо того, что она хочет стать известной певицей, Лера еще мечтает научиться играть на фортепиано.

"Хочу выучить ноты и играть, петь я уже умею, теперь хочу научиться играть на инструментах", — подчеркнула она.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

В конкурсе "Детская Новая волна" Валерия Адлейба заняла четвертое место.

На "Детской Новой волне 2017" выступали 13 участников из 11 стран мира. Двое из них — финалисты телевизионного проекта телеканала НТВ "Ты супер!".

В этом году юных талантов конкурса "Новая волна" поддержали звезды, на сцене "Артека" выступили: Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Руки Вверх!", Жасмин, Алексей Воробьев.

Цель и главная задача "Детской Новой волны" — содействовать творческому росту юных талантливых исполнителей, помогать в развитии и становлении их как личностей. Не менее важно привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к одаренным детям и подросткам.



