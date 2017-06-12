16:30 12 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Финал Ты супер!

Лера Адлейба: Крутой подарил домашнюю звукозаписывающую студию

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Валерия Адлейба (140)
21140

Победительница международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию из Крыма 2 июня, где принимала участие в конкурсе юных исполнителей "Детская Новая волна".

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия популярной музыки Игоря Крутого подарила домашнюю звукозаписывающую студию победительнице международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба. Об этом юная абхазская певица рассказала в интервью радио Sputnik.

Полную версию аудиобеседы с Валерией Адлейба слушайте здесь>>

"Я хочу сказать ему огромное спасибо, во-первых, за то, что он пригласил меня для участия в  "Детской Новой волне", — сказала Лера.

Валерия Адлейба сказала, что очень рада большой поддержке Абхазии во время ее участия в конкурсе. 

"Когда я приехала домой к своей бабушке, там стояло очень много людей, все поздравляли, положили  красную ковровую дорожку, когда я открыла дверь машины, ко мне подбежал мой брат, сильно обнял меня", — отметила она.

Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта Ты супер! для победительницы шоу Валерии Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новоселье для Леры: победительница "Ты супер!" получила квартиру в центре Сухума

Юная певица раскрыла некоторые свои желания, помимо того, что она хочет стать известной певицей, Лера еще мечтает научиться играть на фортепиано.

"Хочу выучить ноты и играть, петь я уже умею, теперь хочу научиться играть на инструментах", — подчеркнула она.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

В конкурсе "Детская Новая волна" Валерия Адлейба заняла четвертое место.

На "Детской Новой волне 2017" выступали 13 участников из 11 стран мира. Двое из них — финалисты телевизионного проекта телеканала НТВ "Ты супер!".

В этом году юных талантов конкурса "Новая волна" поддержали звезды, на сцене "Артека" выступили: Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Руки Вверх!", Жасмин, Алексей Воробьев.

Цель и главная задача "Детской Новой волны" — содействовать творческому росту юных талантливых исполнителей, помогать в развитии и становлении их как личностей. Не менее важно привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к одаренным детям и подросткам. 


Темы:
Валерия Адлейба (140)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эдуард Бебиа солирует в Государственном ансамбле песни и танца
Эдуард Бебиа и его "Шаратын"
Виталий Габния рассказал о важности развития каратэ в Абхазии
Виталий Габния рассказал о важности развития каратэ в Абхазии
200 лучших университетов мира в 2017 году
200 лучших университетов мира в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia