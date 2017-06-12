Ахуба: четыре реки в Сухуме будут очищены по комплексному плану

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре реки в Сухуме будут очищены согласно комплексному плану, сказал корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба в понедельник 12 июня.

"Как вы знаете, прошло заседание межправительственной комиссии в Москве. Утвержден комплексный план, в который входит очистка четырех рек в Сухуме. Мы общались с начальником "Абхазстроя", который присутствовал на межправкомиссии. Работы будут оплачиваться из финансовой помощи России", — добавил он.

По комплексному плану будут очищены реки Басла, Адзапш, Гариквара, а также Маякское озеро.

"На озере Маяк имеется выход в море, его тоже планируется очистить. Эти работы будет проводить "Абхазстрой", — отметил Ахуба.

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Расчистка рек в Сухуме существенно улучшит положение с паводками во время ливней, уверен он.

Что касается устранения последствий ливневых дождей, Дмитрий Ахуба отметил, что коммунальщики проводят работу по очистке ливневых каналов.

"С раннего утра, как только вода начала выходить из берегов, коммунальщики проводят работы по очистке на вокзале. Вышедшая из берегов река засыпала грунтом дорожное полотно, проводились работы по его очистке. Также поднялся уровень озера на Маяке, где сейчас проводятся работы по очистке каналов, чтобы вода быстрее сошла", — сказал Ахуба.

В связи с подъемом уровня воды в реке Адзапш, она вышла из берегов и подтопила частные дома. В данное время коммунальщики очищают ливневые каналы по улице Заречная и проспекту Аиааира, сообщил Ахуба.



