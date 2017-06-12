20:55 12 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Река

Ахуба: четыре реки в Сухуме будут очищены по комплексному плану

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16030

Начальник Коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба рассказал Sputnik о работах по устранению последствий ливневых дождей в столице.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре реки в Сухуме будут очищены согласно комплексному плану, сказал корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба в понедельник 12 июня.

"Как вы знаете, прошло заседание межправительственной комиссии в Москве. Утвержден комплексный план, в который входит очистка четырех рек в Сухуме. Мы общались с начальником "Абхазстроя", который присутствовал на межправкомиссии. Работы будут оплачиваться из финансовой помощи России", — добавил он.

По комплексному плану будут очищены реки Басла, Адзапш, Гариквара, а также Маякское озеро.

"На озере Маяк имеется выход в море, его тоже планируется очистить. Эти работы будет проводить "Абхазстрой", — отметил Ахуба.

Наводнение
© Sputnik / Томас Тхайцук
Квициния: МЧС откачивает воду из подвалов домов после ливней

Расчистка рек в Сухуме существенно улучшит положение с паводками во время ливней, уверен он.

Что касается устранения последствий ливневых дождей, Дмитрий Ахуба отметил, что коммунальщики проводят работу по очистке ливневых каналов.

"С раннего утра, как только вода начала выходить из берегов, коммунальщики проводят работы по очистке на вокзале. Вышедшая из берегов река засыпала грунтом дорожное полотно, проводились работы по его очистке. Также поднялся уровень озера на Маяке, где сейчас проводятся работы по очистке каналов, чтобы вода быстрее сошла", — сказал Ахуба. 

В связи с подъемом уровня воды в реке Адзапш, она вышла из берегов и подтопила  частные дома. В данное время коммунальщики очищают ливневые каналы по улице Заречная и проспекту Аиааира, сообщил Ахуба.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конрад Лорд, Лонг Вал и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Рекордная пицца Маргарита длиной 1.9 км
Рекордная пицца Маргарита длиной 1.9 км
200 лучших университетов мира в 2017 году
200 лучших университетов мира в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia