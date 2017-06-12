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Детская команда Динамо

Детская команда "Динамо" стала второй в футбольной "Лиге надежды" в Сочи

© Фото: предоставлено Мерабом Квеквескири
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (128)
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В финале турнира "Лига надежды" юные абхазские спортсмены уступили команде "Черноморец" из города Сочи.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская команда "Динамо" стала второй на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи, сказал корреспонденту Sputnik  тренер Мераб Квеквескири в понедельник 12 июня.

"В турнире принимали участие восемь команд, они были разбиты на две группы по четыре команды. В нашей группе играли: "Кубань" из Краснодара, мы, две команды из Сочи — "Монолит" и "Жемчужина", — рассказал тренер.

В футбольном турнире "Лига надежды" принимали участие дети 2008 — 2009 годов рождения.

По его словам, в группе абхазская команда заняла первое место, забив 15 мячей и пропустив всего два мяча.

Детская команда Динамо
© Фото: Мерабом Квеквескири
Детская команда "Динамо"

"В полуфинале мы играли с командой "Монолит", мы их победили с большим счетом – 4:1, вышли в финал, где встретились с командой "Черноморец" из Сочи", — говорит тренер Мераб Квеквескири.

В упорной борьбе в финале абхазские футболисты уступили сверстникам со счетом 1:2.

"Было подавляющее преимущество нашей команды, однако мяч упорно не шел в чужие ворота. Лучшим игроком турнира признан наш игрок Лека Делба, лучшим вратарем — Даниил Адлейба", — подчеркнул Квеквескири.

В турнире принимали участие юные футболисты из Сочи, Нальчика, Волгодонска, Краснодара и Абхазии.

"Hopes Cup"  — детский турнир по футболу, который проводится четыре раза в год (март, июнь, август, октябрь). Ранее проводился в станице Голубицкой, Темрюке, Анапе и Краснодаре. Победитель и призеры награждаются кубком, дипломом, игроки — медалями. Участвовавшие команды турнира награждаются дипломом. 

Турнир "Лига надежды" проходил с 6 по 12 июня 2017 года.
Темы:
Спортивная Абхазия (128)


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