15:07 13 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Ахра Абухба

Абухба: Федерация всестилевого каратэ путь на международные ринги

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6820

Зачем понадобилось в Абхазии создавать Федерацию всестилевого каратэ, рассказал на радио Sputnik президент недавно созданной организации, обладатель черного пояса каратэ-до, депутат Парламента Ахра Абухба.

Sputnik, Владимир Бегунов

Как рассказал Ахра Абухба, создать Федерацию всестилевого каратэ в Абхазии заставила необходимость. В России такая структура существует уже два года, есть она в некоторых странах СНГ и в других государствах. Создается международное бюро общестилевого каратэ, в которое входят разные страны мира. Абхазии нужно быть одной из первых, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

"Мы сейчас под абхазским флагом выходим на ринг в России, — говорит  президент федерации. – Но соревнования такого уровня редки, а чтобы получить опыт спортивных выступлений, иногда приходится абхазским бойцам выступать за различные области Российской Федерации".

Отсутствие возможности участвовать в больших соревнованиях, по словам Абухба, — главная проблема каратэ в Абхазии.

"Финансирование скудное, но мы его и раньше с миру по нитке наскребали, — говорит тренер. – После того как абхазские спортсмены прогремели своими победами в Мексике, Турции, на Кубе, на нас вдруг обратила внимание грузинская сторона и начала ставить препоны".

Встреча по созданию федерации всестилевого каратэ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Федерация всестилевого каратэ создана в Абхазии

Как рассказывает Ахра Абухба, создание новой федерации – попытка обойти препятствия, чинимые абхазским спортсменам со стороны грузинских политиков. 

"Мы видим, как меняется мир, — объясняет Абухба. – Спорт, который раньше был вне политики, стал орудием борьбы разных стран. Все понимают, что МОК не просто так давит на Россию, в этом есть политический подтекст, и так сегодня повсеместно в спорте".

По словам тренера, формирующиеся Бюро всевидового каратэ уже объединяет разные страны на трех континентах. В ближайшее время новая международная спортивная организация планирует провести первый турнир. Где он пройдет, в Болгарии или в Италии, пока решается.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур
    "Союз-5" - договорились!

    Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

  • Корина Фусу на остановке общественного транспорта в Кишиневе
    Домой на "рогатом"

    Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Что такое спиннер и для чего он нужен
Спиннер: игрушка от стресса, которая захватила умы подростков
Как организовать отдых в Абхазии
Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia