Sputnik, Владимир Бегунов

Как рассказал Ахра Абухба, создать Федерацию всестилевого каратэ в Абхазии заставила необходимость. В России такая структура существует уже два года, есть она в некоторых странах СНГ и в других государствах. Создается международное бюро общестилевого каратэ, в которое входят разные страны мира. Абхазии нужно быть одной из первых, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

"Мы сейчас под абхазским флагом выходим на ринг в России, — говорит президент федерации. – Но соревнования такого уровня редки, а чтобы получить опыт спортивных выступлений, иногда приходится абхазским бойцам выступать за различные области Российской Федерации".

Отсутствие возможности участвовать в больших соревнованиях, по словам Абухба, — главная проблема каратэ в Абхазии.

"Финансирование скудное, но мы его и раньше с миру по нитке наскребали, — говорит тренер. – После того как абхазские спортсмены прогремели своими победами в Мексике, Турции, на Кубе, на нас вдруг обратила внимание грузинская сторона и начала ставить препоны".

© Sputnik / Томас Тхайцук Федерация всестилевого каратэ создана в Абхазии

Как рассказывает Ахра Абухба, создание новой федерации – попытка обойти препятствия, чинимые абхазским спортсменам со стороны грузинских политиков.

"Мы видим, как меняется мир, — объясняет Абухба. – Спорт, который раньше был вне политики, стал орудием борьбы разных стран. Все понимают, что МОК не просто так давит на Россию, в этом есть политический подтекст, и так сегодня повсеместно в спорте".

По словам тренера, формирующиеся Бюро всевидового каратэ уже объединяет разные страны на трех континентах. В ближайшее время новая международная спортивная организация планирует провести первый турнир. Где он пройдет, в Болгарии или в Италии, пока решается.