Спортивное невезение: футболисты сборной Абхазии о проигрыше на ЧЕ ConIFA

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Спортивное невезение стало одной из причин, не позволившей национальной сборной Абхазии по футболу выйти в финал Чемпионата Европы под эгидой ConIFA 2017, проходившем в Северном Кипре, сказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия.

"Национальная сборная выступила на чемпионате достойно, если учитывать то, что группа, в которой играли и хозяева турнира, была сложной. Несмотря на это, мы достойно, не проиграв ни одной игры, вышли в полуфинал. Но в футболе есть невезение, когда не только от футболистов все зависит. Есть легендарные футболисты, такие как Барези, Дель Пьеро, которые также не забивали пенальти и не проходили в следующие этапы турнира", — рассказал Кварацхелия.

Капитан сборной Дмитрий Кортава считает итоги участия в чемпионате неудовлетворительными, так как целью был выход в финал турнира.

"Мы внутри команды считаем результат неудовлетворительным, так как ехали за участием в финале. Это спорт! Это футбол! Нам немного не повезло", — подчеркнул Кортава.

Отдельно Кортава отметил поддержку многочисленных болельщиков, которые были на каждом матче с участием сборной. По его словам, среди них было много болельщиков из Абхазии, а также представителей диаспоры, проживающей в Турции.

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"У нас было больше болельщиков, чем у любой другой команды. Даже во время игры с хозяевами чемпионата было ощущение, что мы играем дома", — пояснил он.

Президент ФФА Джума Кварацхелия поблагодарил представителей абхазских СМИ за подробное освещение Чемпионата Европы и сказал, что к Чемпионату мира по версии ConIFA в 2018 году в Англии сборная Абхазии усилит свою игру за счет игроков внутреннего чемпионата.

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"К Чемпионату мира в 2018 году в Лондоне будут изменения. В первую очередь за время подготовки мы планируем собрать национальную сборную дважды. Также хотим пригласить в сборную таких молодых футболистов, как Наур Цвинария, Алан Квициния. Их плеяда может занять место в команде на Чемпионате мира в Англии", — считает глава Федерации.

Жеребьевка среди команд на участие в Чемпионате мира под эгидой ConIFA пройдет в октябре 2017 года. Сборная Абхазии как победитель прошедшего Чемпионата мира попадает в турнир автоматически.

Победителем Чемпионата Европы под эгидой ConIFA второй раз подряд стала сборная Падании. Сборная Абхазии на групповом этапе одержала победу с минимальным счетом у Южной Осетии, сыграла вничью с Карпаталией (2:2) и командой Северного Кипра(0:0). С пятью очками сборная вышла в полуфинал, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3.

Чемпионат по футболу под эгидой ConIFA в 2017 году стартовал в Северном Кипре 4 июня. 11 июня состоялась церемония закрытия чемпионата. Всего в турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б".