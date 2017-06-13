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Футбол.

Игры на Кубок Абхазии по футболу стартуют 13 июня в Гудауте

© Sputnik. Павел Лисицын
В Абхазии
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Кубок Абхазии по футболу пройдет с 13 июня по 12 октября. Участники розыгрыша Кубка Абхазии по футболу разделены на две группы, в которые входят по пять команд.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Матч между гудаутской "Рицой" и "Афоном" в 18.00 в Гудауте откроет игры на Кубок Абхазии по футболу, сообщил корреспонденту Sputnik директор абхазской футбольной лиги Виталий Федоренко.

"В этом году на собрании Федерации футбола Абхазии приняли решение разделить команды на две группы слепым жребием и играть вкруговую. То есть в группе "А" и в группе "Б" будет по пять команд", — добавил он.

В группах команды сыграют по одному кругу, занявшие первые и вторые места в группах выходят в стыковые игры.

"В стыковых играх первая команда в одной группе будет играть с клубом, занявшим в своей группе второе место. В этих матчах определятся финалисты турнира, далее будет сыгран матч за третье место, а затем финал", — сообщил Федоренко.

Две команды, вышедшие из каждой группы, сыграют между собой по две игры – дома и на выезде. По результатам этих матчей и определятся участники финала и команды, которые поспорят за третье место.

Матчи в группах будут завершены 14 июля. Первые полуфинальные игры пройдут 2 и 3 октября, ответные матчи 6 и 7 октября. Главный матч за получение Кубка Абхазии по футболу состоится 12 октября.



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