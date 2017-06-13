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Новоафонская пещера

Крупные туробъекты Абхазии отмечают снижение посещаемости

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа и заместитель директора Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз рассказали Sputnik о турпотоке в начале курортного сезона.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посещение Рицинского заповедника туристами значительно уступает прошлогодним показателям, сказала корреспонденту Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа

"По состоянию на 13 июня, отставание по количеству туристов посетивших Рицинский заповедник по сравнению с прошлым годом составляет 38%. В прошлом году было более 74 тысяч взрослых и 3,8 тысяч детей, сумма сборов составила около 26,5 миллионов рублей. В этом году у нас побывало 54 с половиной тысяч взрослых и 1,9 тысяч детей, что в деньгах составляет 19 миллионов 200 тысяч рублей", — подчеркнула она.

Отток туристов в руководстве Рицинского парка связывают с неблагоприятными погодными условиями в республике.

Стойка ресепшена в гостинице
© Fotolia/ Andrey Burmakin
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"У нас были природные катаклизмы, шли ливневые дожди, снег у нас был очень большой, мы практически зимой не пропускали транспорт на территорию заповедника",  - рассказала Лолуа.

По словам Риты Лолуа, вполне возможно, что отставание может быть преодолено в течение летнего курортного сезона.

"В прошлом году где-то за пять с половиной месяцев мы также отставали от показателей 2015 года, но потом июль и август были настолько хороши, что по итогам года туристов было на 45 тысяч человек больше, чем в 2015 году", — отметила она

Заместитель директора Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз рассказал Sputnik о том, что показатели посещаемости в пещере значительно отстают по сравнению с прошлым годом.

Так, за аналогичный период 2016 года пещеру в Новом Афоне посетили 63 тысячи 33 человека, тогда как за этот же период в 2017 году 57 тысяч 150 человек. Однако, как отметил Чалмаз, в последние дни идет тенденция к увеличению числа туристов, посещающих Новоафонскую пещеру.



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