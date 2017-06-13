Гопия: в домах многодетных семей фонд "Киараз" делает ремонт ванных комнат

СУХУМ, 13 июн — Sputnik, Амра Амичба. Уже произведен ремонт ванных комнат в двух домах многодетных семей республики по проекту "Вода", рассказала в интервью радио Sputnik руководитель благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

На ремонт ванной в одной семье уходит около 10 дней. Уже приступили к ремонту еще одной ванной комнаты в доме многодетной матери-одиночки в селе Баслаху.

"В рамках проекта "Вода" мы не просто покупаем трубы, ставим моторы, проводим воду в дом, — заметила Гопия. — Это полное оснащение ванной комнаты: отделка кафельной плиткой, установка накопительных и нагревательных баков. Мы обязательно покупаем стиральную машину. Делаем все так, чтобы у людей дома была вода, и они могли спокойно зайти в ванную комнату и искупаться".

Рассказывая о возникновении идеи проекта "Вода", руководитель благотворительной организации отметила, что в своей деятельности столкнулись с тем, что в семьях зачастую вручную носят воду издалека.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гопия о проекте "Вода": подопечным "Киараза" проведут воду и оборудуют ванные комнаты

"Купаются в тазиках, как в старину. Это неприемлемо в наше время, но такое происходит у многих. Нет чистой воды, приходится ходить за водой далеко. Поэтому этот проект стал приоритетным для нас", — сказала Гопия.

Изначально фонд попытался собирать деньги на реализацию проекта при помощи sms-сообщений, но за месяц набиралось не более 10 тысяч рублей.

"Учитывая, что на одну семью уходит около 120 тысяч рублей, этого не хватало практически ни на что. Но у благотворительной организации, к счастью, появился новый спонсор, благодаря которому и стало возможным осуществление этого дорогостоящего проекта", — подчеркнула руководитель "Киараз" Камма Гопия.

Фонд "Киараз" учрежден в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии посредством социальной сети Facebook. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами.