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Даур Курмазия: в 2017 году планируем собрать больше налогов, чем в 2016

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Министр по налогам и сборам Даур Курмазия провел пресс-конференцию, где рассказал о налоговых поступлениях в бюджет страны.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Объем собранных налогов в 2017 году планируется больше, чем в 2016 году, сказал министр по налогам и сборам во время пресс-конференции в АРСМИРА в среду 14 июня.

"Общий объем налоговых поступлений в 2016 году составил более 2 миллиардов 733 миллионов рублей. В этом году запланировано немногим более, почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Пока трудно строить прогнозы до окончания года, на данный момент оцениваем текущие показатели", — добавил он.

Однако с начала 2017 года зафиксированы определенные потери прогнозируемых налоговых поступлений, сообщил он.

Даур Курмазия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Есть выпадение из бюджета, это переработка рыбы, за первые полгода, к сожалению, не было поступлений от предприятий, осуществляющих деятельность по Инвестиционной программе. Наше правительство заключило соглашение, межправительственная комиссия подписала, мы ожидаем финансирования Инвестпрограммы", — отметил он.

По словам Курмазия, после поступления средств по Инвестпрограмме сумма налоговых сборов увеличится.

"Но по переработке рыбы потери превысили сто миллионов рублей", — сказал он.

Отсутствие налоговых платежей от переработки рыбы связано с сокращением лова рыбы, сообщил министр по налогам и сборам Абхазии.



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