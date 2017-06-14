Даур Курмазия: в 2017 году планируем собрать больше налогов, чем в 2016

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Объем собранных налогов в 2017 году планируется больше, чем в 2016 году, сказал министр по налогам и сборам во время пресс-конференции в АРСМИРА в среду 14 июня.

"Общий объем налоговых поступлений в 2016 году составил более 2 миллиардов 733 миллионов рублей. В этом году запланировано немногим более, почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Пока трудно строить прогнозы до окончания года, на данный момент оцениваем текущие показатели", — добавил он.

Однако с начала 2017 года зафиксированы определенные потери прогнозируемых налоговых поступлений, сообщил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министр по налогам и сборам: многие гостиницы у нас не зарегистрированы

"Есть выпадение из бюджета, это переработка рыбы, за первые полгода, к сожалению, не было поступлений от предприятий, осуществляющих деятельность по Инвестиционной программе. Наше правительство заключило соглашение, межправительственная комиссия подписала, мы ожидаем финансирования Инвестпрограммы", — отметил он.

По словам Курмазия, после поступления средств по Инвестпрограмме сумма налоговых сборов увеличится.

"Но по переработке рыбы потери превысили сто миллионов рублей", — сказал он.

Отсутствие налоговых платежей от переработки рыбы связано с сокращением лова рыбы, сообщил министр по налогам и сборам Абхазии.