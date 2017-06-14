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День донора

Доброе дело донорства: акция "Мы одной крови" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Во Всемирный день донора крови в Сухуме проходит акция "Мы одной крови", которая организована Минздравом республики, Госкомитетом по молодежной политике и информагентством и радио Sputnik Абхазия.

Sputnik, Амра Амичба. 

"Добро пожаловать, Анри!" — такими  словами встречают в Центральном банке крови постоянного донора — председателя молодежной организации "Молодая Абхазия" Анри Гудалия.

Видео об этом смотрите здесь>>

Несколько лет назад, когда с его близким другом произошел несчастный случай, Анри столкнулся с проблемой донорства крови в Абхазии.

"Нужной крови не оказалось, мы обзвонили всех наших друзей из "Молодой Абхазии" и сдали кровь, — рассказал он. — С тех пор мы все периодически сдаем кровь и проводим акции, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости сдавать кровь".

В этом году Минздрав, Госкомитет по молодежной политике и Sputnik Абхазия решили провести совместную акцию "Мы одной крови". 

Чтобы принять участие в акции, пресс-секретарь, корреспондент и фотокорреспондент  Sputnik Абхазия отправились с утра в Республиканскую больницу, при которой и функционирует Центральный банк крови.

Пресс-конференция Мы одной крови
© Sputnik. Зафас Гамгия
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Однако выяснилось, что не каждый желающий может стать донором. Помимо возрастного ограничения с 18 до 55 лет, необходимо ответить на ряд вопросов, которые дают понять лаборантам, возможен ли забор крови. 

В первую очередь измеряют артериальное давление. У фотокорреспондента Томаса Тхайцук оказалось низкое давление, а я срезалась на втором вопросе анкеты: аллергичные к антибиотикам не могут стать донорами.  

Видя мое расстроенное лицо, врач в Центральном банке крови Инга Шакая объяснила, что при переливании от донора реципиенту вместе с полезными   компонентами передаются и факторы, провоцирующие проявление аллергии.

Акция Мы одной крови во Всемирный день донора крови в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Мы одной крови" во Всемирный день донора крови в Сухуме

"Такую кровь нельзя переливать, тем более больному. Это обычная практика, большое количество людей отсеивается еще на стадии опроса", — успокаивала меня Инга Шакая. 

А вот наша спортсменка и "комсомолка", пресс-секретарь Sputnik Абхазия  Милана Возба прошла все стадии проверки и сдала донорскую кровь. Лаборанты перед забором крови определяют группу и резус, уровень гемоглобина, спрашивают о наличии инфекций, аллергии на антибиотики, о пройденной вакцинации и перенесенных болезнях.  

"Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия радо поддержать акцию со столь благородными мотивами. Донорство крови в Абхазии необходимо популяризировать, так как у нас распространена лишь стихийная форма донорства. А банку крови необходим стабильный запас крови", — сказала Милана Возба. 

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия поддержало акцию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия поддержало акцию

Среди постоянных доноров и сами сотрудники Центрального банка крови. 57-летняя медсестра Лика Джинджолия 30 лет была донором крови, сейчас уже по возрасту не может принять участие в акции. Она вспоминает, что во время Отечественной войны по несколько раз в неделю приходилось сдавать кровь для раненых защитников Родины.

День донора в Иванове
© Sputnik. Варвара Гертье
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"Сейчас, к сожалению, мало кто приходит сдавать кровь. Раньше люди были доброжелательнее, мне кажется, — поделилась медсестра. – Чаще приходят к нам в Центр гипертоники. Людям с повышенным артериальным давлением даже показано кровопускание, как называли в старину. Они лучше себя чествуют после процедуры". 

Врач Инга Шакая заметила, что потребность в крови и плазме высока, особенно после частых дорожно-транспортных происшествий. Например, в прошлом году было перелито почти 650 литров крови. Сейчас запасов осталось немного —  140 литров плазмы и около 40 литров крови. 

Акция Мы одной крови во Всемирный день донора крови в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Мы одной крови" во Всемирный день донора крови в Сухуме

Шакая отметила острую необходимость в аппарате для донорского плазмафереза, который позволит переливать от донора не кровь, а плазму.  

"Если у нас будет такой аппарат, один донор может сдать плазму 6-8 раз в месяц, тогда как тот же донор может сдать кровь в год всего 3-4 раза", — объяснила разницу врач. 

Пока беседовали с врачом, доноры выстраивались в очередь. Мадонна Бебия услышала об акции "Мы одной крови" и решила принять в ней участие.

"Если здоровье позволяет, мне не жалко. Пусть берут сколько надо, на здоровье", — сказала она. 

Были и те, кто пришел сдать кровь для конкретного больного. У Норы Зарандия в Республиканской больнице лежит брат, она пришла помочь ему. По ее словам, она не впервые становится донором.

"В юности как-то сдавала кровь для больного ребенка. Я потом ходила, справлялась о его здоровье. Приятно, когда ты помог именно таким образом человеку", — заметила Нора.  

Кстати, акция "Мы одной крови" продлится до 18 часов 14 июня, вы еще успеете сделать доброе дело. 

"Спасибо, что пришли!" — благодарили сотрудники Центрального банка крови каждого донора.  




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