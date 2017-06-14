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Рейд миграционной службы

Курмазия: один из приоритетов работы налогообложение трудовых мигрантов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия провел пресс-конференцию в Ассоциации работников средств массовой информации Республики Абхазия в среду 14 июня.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба Одно из приоритетных направлений в работе налоговых органов – вопрос налогообложения трудовых мигрантов, сказал министр по налогам и сборам во время пресс-конференции в АРСМИРА в среду 14 июня.

"Поставлена задача по систематизации учета, обмену информацией с Миграционной службой", — добавил он.

Далее будет происходить процесс выявления трудовых мигрантов: на каких объектах они работают, производится ли работодателем начисление налогов, предусмотренных законом, сообщил Курмазия.

"Зачастую мы сами видим, что немалая часть мигрантов выполняет самостоятельно какую-то деятельность", — сказал министр.       

Даур Курмазия отметил, что учет трудовых мигрантов позволит пополнить бюджет республики.

Министр также рассказал, что в 2017 году планируется собрать налоговых платежей больше, чем в 2016 году.

Общий объем налоговых поступлений в 2016 году составил более 2 миллиардов 733 миллионов рублей. В этом году запланировано немногим более, почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. 




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