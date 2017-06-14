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Круглый стол по теме запрета абортов

Спор об абортах в Абхазии: запрет без наказания

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Около десятка общественных организаций на круглом столе в гостинице "Интер-Сухум" 14 июня подписали обращение к Парламенту об отмене полного запрета абортов в стране.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Мнение народа

Вернуться к обсуждению самого громкого закона прошлого года предложила инициативная группа под председательством Алисы Пачалия. Общественники решили подойти к вопросу во всеоружии, провели соцопрос, заказали юридическую экспертизу закона.

"Мы пытаемся показать, что однобокий взгляд на какую-то проблему недопустим", — говорит Алиса Пачалия. 

Новорожденный ребенок с матерью
© Fotolia/ Sushytska
Депутат: закон о запрете абортов в Абхазии нуждается в поправках

Обращение к депутатам нового созыва об отмене полного запрета абортов подписали руководители почти десятка общественных организаций Абхазии. Среди них "Киараз", "Ассоциация женщин Абхазии", "Движение матерей Абхазии за мир и социальную справедливость" и другие.

По данным соцопроса, проведенного активистками Женского клуба Абхазии, выяснилось, что их позиция находит поддержку у населения.

В опросе приняло участие 809 человек, из них 663 женщины и 146 мужчин.  В результате, 85% опрошенных высказались, что не согласны с полным запретом абортов, и только 15 % согласились с этой нормой.

Юридическая несостыковка

Юрист Георгий Абшилава, проводившей экспертизу закона, обратил внимание на санкции к нарушителям. 

"Закон отсылает к Уголовному кодексу Абхазии, — говорит Абшилава. — Но в нем есть лишь одно упоминание абортов: "наказуемо проведение аборта лицом без высшего медицинского образования". А дипломированному медику по Уголовному кодексу проводить аборт можно. Таким образом, статья 40 закона "О здравоохранении" противоречит отраслевому законодательству".

Замминистра здравоохранения Батал Кация считает, что в закон необходимо ввести поправку — разрешить аборты по медицинским показателям и ввести список этих показателей.

"Среди гибели новорожденных в Абхазии были случаи, когда состояние ребенка было несовместимо с жизнью, — сказал Батал Кация. — Это не по вине матери или врачей. Сейчас медицинское показание к аборту только одно – смерть плода. Но есть тяжелейшие патологии. Например, отсутствие головного мозга, — говорит замминистра. – И женщине в соответствии с новым законом нужно его вынашивать, зная, что он умрет через два часа после родов".

При этом Кация заявил, что процент абортов по медицинским показаниям невелик – 17 из 835 за год на две тысячи рожденных детей в республике. Это статистика за 2015 год. 

Моральная проблема
Роддом. Архивное фото.
© Sputnik. Игорь Зарембо
Минздрав Абхазии: запрет абортов не увеличил рождаемость

Депутат Натали Смыр высказалась, что попытка пересмотра закона наверняка не пройдет в Парламенте.

"Я понимаю обеспокоенность этой темой, но, мне кажется, ничего из этого не получится, — сказала Натали Смыр. – Это ощущение складывается из наблюдения за настроениями в Народном Собрании".

Сама Смыр за запрет абортов, она апеллирует к тому, что на дворе XXI век и, в конце концов, чтобы не возникло нежелательной беременности, существуют средства контрацепции. 

"Мы оказались впереди планеты всей с запретами абортов, — сказала Смыр. – Это вызвало большой резонанс. Я выступала против запретов абортов, потому что это решение принято, не спрашивая женщин. Но как воцерковленный человек, я считаю этот запрет правильным. Медицинские показания – это частности, у нас нет большого количества смертей из-за таких случаев".

Документ, подписанный общественниками, передали в Парламент

Закон "О здравоохранении" был принят парламентом Абхазии в январе 2016 года. В феврале 2016 года его подписал президент. Сороковая статья закона запрещает искусственное  прерывание беременности, называется она "Поощрение материнства". Пункт пятый этой статьи гласит: "Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание беременности". В законе есть только одна оговорка: аборт возможен только в случае гибели плода.




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