Авто Конджария удостоился музыкальной премии Кавказа "Золотой микрофон"

СУХУМ, 15 июня— Sputnik, Амра Амичба. Члены жюри присудили Автандилу Конджария "Золотой микрофон" с вручением диплома "за творческие успехи, самобытность и многогранность исполнительного мастерства" на фестивале 14 июня. Об этом по телефону из Нальчика рассказал певец Автандил Конджария.

Конджария первый раз участвовал в фестивале, а до него на музыкальной премии "Золотой микрофон" Абхазию представляли певец и композитор Анатолий Алтейба и джазовая певица Тамара Воронова.

Абхазский исполнитель выступил с одной из своих известных песен "Дабакоу" ("Где она?" — абх. ред.). Приглашение на участие в фестивале Конджария получил от представителя Артийского комитета в Абхазии Нури Кварчия.

"В каждом регионе Кавказа у Артийского комитета есть представители, и они решают, кого приглашать на фестиваль. В этом году выбор пал на меня, за что я благодарен Нури Кварчия, — отметил Конджария. — Серьезный фестиваль, его участниками были народные и заслуженные артисты северокавказских республик".

В разные годы фестиваль проводился в Дагестане, Чечне, в Москве. В этом году организаторы решили провести его в Кабардино-Балкарии.

Церемония вручения кавказской музыкальной премии "Золотой микрофон" прошла в Доме культуры селения Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарии.

"Познакомился со многим исполнителями. А также с известным композитором из Южной Осетии Маргаритой Бираговой. Кстати, она сейчас пишет песню для российского певца Алексея Чумакова. Скоро Маргарита с концертом приедет в Абхазию", — сказал Авто Конджария и не исключил совместных творческих планов.

Диплом

Популярный абхазский эстрадный певец Автандил Конджария, студент 3 курса Московского государственного института культуры, учится на режиссера театральных праздников и представлений.

В его копилке уже сольный концерт в Абхазской госфилармонии и музыкальный диск "Бара бзы" ("Для тебя" — абх. ред).

Конджария поделился, что планирует участвовать в очередном музыкальном шоу "Голос". Уже даже направил заявку на участие, ждет приглашения на кастинг и готовит песню, с которой предстанет перед жюри.