Река против крепости: удар Кодора по истории

Sputnik, Владимир Бегунов.

Полгода назад Sputnik писал о рухнувшей башне Великой абхазской стены, которую подмыла река Келасур. Предприятие, добывающее гравий, которое могло спасти ситуацию, находилось в трех километрах ниже по течению. Часть стены рухнула пока шли переговоры разных инстанций, кто должен отдать команду, чтобы разработчики сменили место дислокации и подсыпали берег.

В Атаре Абхазской противоположный случай. Никто не ждал, не писал письма, а взяли и подсыпали берег и только потом сообщили в Министерство культуры.

"Мы очень благодарны Акуну Квирая и Саиду Амичба, которые расчищают русло реки Кодор, — говорит Батал Кобахия. – Река изменила русло и стала подмывать берег, возникла угроза обрушения части Кодорской крепости. Квирая и Амичба провели берегоукрепительные работы по собственной инициативе".

© Sputnik / Томас Тхайцук Кобахия: возникла угроза обрушения части Кодорской крепости

Но, по словам замминистра культуры, требуются более капитальные работы – сооружение тридцатиметровой опорной стены.

Как рассказал Батал Кобахия, начало строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века). Постройка продолжалось до XIV- XV веков во времена объединенного грузино-абхазского царства. Это оборонительное сооружение площадью в два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри. Башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в Цебельде и селе Члоу.

Кодорская крепость – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии. Сильно пострадала она во время грузино-абхазской войны. Спустя тысячелетие после постройки ей снова пришлось стать оборонительным сооружением.

Археологи крепость всерьез пока не исследовали. Для сохранения памятников в этом районе сейчас создается заповедник.

"Кодорский заповедник будет площадью 14 гектаров, — рассказывает Кобахия. – Он появится в ближайшее время. Нам надо официально принять документ, в котором оговорены границы заповедника, и найти человека, который бы мог его возглавить. Эта крепость – только один из памятников, которые войдут в его состав".

Сейчас территорию крепости расчищают от папоротника. У нее есть одна особенность — внутри не растут кусты. Вокруг везде растут, а внутри – нет, только папоротник.