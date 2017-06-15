Мужчина с огнестрельным ранением поступил в Республиканскую больницу

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Огнестрельные ранения получил молодой человек в центре Сухума в четверг 15 июня, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Абхазии Рада Сангулия.

"Сегодня 15 июня 2017 года примерно в 15:00 в городе Сухум по проспекту Аиааира во дворе дома №142 неустановленным следствием лицом была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия в гражданина Бобуа Ю.Л. 1981 года рождения, в результате чего Бобуа получил огнестрельные ранения в область плеча и ноги", — отметила Сангулия.

По словам заместителя главного врача Республиканской больницы Руслана Смыр, Бобуа был доставлен в медучреждение, ему делают операцию.

"Получил сквозное ранение правого плеча и сквозное ранение правой голени. Состояние средней степени тяжести. Была проведена первичная хирургическая обработка, идет операция", — подчеркнул Смыр.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в настоящее время следователями прокуратуры города Сухум совместно с оперативными службами производится осмотр места происшествия, организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, совершившего данное преступление.



