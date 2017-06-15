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Пресс-конференция Госкомимущества

Отменить аукционы: Госкомитет выступает за прямую продажу объектов недвижимости

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 15 июня.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Амра Амичба.  В закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности", принятый в прошлом году, следует внести значительные изменения. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Госкомитета  по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

По его словам, в ближайшее время Госкомитет направит конкретные предложения в Парламент Абхазии.

"В этом законе есть попытки модернизации системы приватизации. Но очень много вещей, которые надо исправлять. В свое время абхазский закон стал калькой с российского. Данный закон пример того, что в Абхазии он не работает. К тому же и в самой России в тот закон внесено много поправок", — заметил Пипия.

В Абхазии на двух уровнях происходит приватизация: на республиканском и муниципальном уровне. 

Председатель Госкомитета Вахтанг Пипия рассказал, что 26 объектов, которые приватизированы, не восстанавливаются. 

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"Собственники получили письма, в которых мы требуем срочного рассмотрения проектов восстановления и дальнейшего запуска. Государство заинтересовано в этом, в первую очередь потому, что в бюджет должны поступать какие-то отчисления от этих объектов", — сказал Пипия. 

Он сообщил об объектах, с владельцами которых расторгнуты договоры.

Вахтанг Пипия
© Sputnik.
Пипия о приватизации: вопросов становится все больше и больше

Начальник отдела реестров Лутфея Колбая заметила, что в реестр республиканской собственности включены 118 организаций, включающих 1162 объекта недвижимости республиканской собственности и 2255 объектов муниципальной собственности. 

По информации главного специалиста отдела приватизации Асмат Амичба, с 2001 по 2016 год включено в перечень 1972 объекта, из них приватизировано 1057. Муниципальной собственности приватизировано 875 объектов, республиканской – 182 объекта. 

За весь период во внебюджетный фонд приватизации перечислено более 900 миллионов рублей. 

Наиболее распространенная форма приватизации – прямая продажа. Но нынешний закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" исключает такую форму приватизации.

"Действующей формой является конкурс и аукцион. Мы считаем, что отмена формы прямой продажи преждевременна. Все страны мира с переходом на рыночную экономику для привлечения инвесторов придерживаются именно формы прямой продажи", — отметила Асмат Амичба. 

По мнению Вахтанга Пипия, к аукционной деятельности, которая предусмотрена в законе, в республике пока не готовы. Вместе с тем, он признает преимущество продажи на конкурсной основе.

В Госкомимуществе считают, что внесение изменений в закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" создаст благоприятный  инвестиционный климат в Абхазии.  



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