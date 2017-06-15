МЧС: несколько десятков домов затоплены по улице Щеглова в Сухуме

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Несколько десятков домов затоплены на улице Щеглова в Сухуме в результате сильного ливня, сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в четверг 15 июня.

Алхас Чолокуа Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС

"Мы сейчас находимся на улице Щеглова, в районе Чанба. Уровень реки здесь всегда поднимался, когда были проливные дожди, но на этот раз река стала более агрессивной", — подчеркнул он.

По словам министра, в данный момент сотрудники МЧС эвакуируют детей, однако некоторые граждане не хотят, чтобы их имущество выносилось из домов.

"Мы будем дальше отслеживать и решать, как поступить, насколько быстро упадет уровень воды. В районе Каман несколько машин остались на той стороне, но там спасатели работают. Угрозы для пассажиров нет, работаем во всех направлениях", — сказал Квициния.

По словам министра, не было информации о том, что будут проливные дожди, они идут в горах, что и привело к поднятию уровня воды в реках.