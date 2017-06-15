Жилье, медицина, образование: омбудсмен Абхазии о проблемах граждан

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Право на жилье и достойное медицинское обслуживание требуют чаще всего граждане республики, об этом рассказал на круглом столе в четверг Уполномоченный по правам человека в Абхазии Дмитрий Маршан.

"Обращаются с вопросами многодетные и малоимущие семьи, которые имеют право на жилье, на достойное медицинское обслуживание, на образование. У нас после войны не был проведен мониторинг, мы не знаем точное количество людей, которые находятся за чертой бедности. Это наши граждане, которые нуждаются в элементарных вещах, в гражданских и политических правах, социально-экономических правах. Все эти перечисленные права — это то, что развивает личность, общество и государство в целом", — сказал Маршан.

По словам омбудсмена, люди, которые обращаются за экстренной первичной помощью в медучреждения Абхазии, хотят знать, могут ли они рассчитывать на бесплатное лечение или нет.

"Часто врачи отправляют людей в аптеку, чтобы они на свои личные средства приобрели лекарства. Мы этот вопрос ставили в Минздраве, администрациях тех или иных больниц. Нам сказали, что тех медикаментов, которые предназначены для оказания первичной экстренной помощи, буквально хватит на месяц, если будут воплощать эти права в действительность. Все остальное компенсируют за счет того, что людям самим приходится приобретать", — отметил он.

Много проблем, продолжил Маршан, существует у людей, находящихся в местах лишения свободы. Кроме системы наказания, подчеркнул он, должны быть также курсы их реабилитации.

Участниками круглого стола, пояснил Дмитрий Маршан, стали представители общественных организаций страны. Подобный формат, уверен он, позволяет обмениваться необходимой информацией и опытом.

"Круглый стол проведен для того, чтобы обсудить положение и развитие нашего института, как независимого самостоятельного органа, рассказать о том, с какими правовыми положениями и проблемами сталкивается наш институт, какие обращения поступают, какие накапливаются вопросы, индивидуальные и коллективные", — рассказал Маршан.

Дмитрий Маршан отметил, что закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия" был принят год назад. Он регулирует правовое положение аппарата и деятельность института, в котором также расписаны его полномочия и компетенции. Вместе с тем, омбудсмен поделился с участниками встречи тем, что у института до сих пор нет офиса.

Участница круглого стола, общественный деятель Лиана Кварчелия сказала, что принятый в 2016 году закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия" восприняла с большим энтузиазмом.

"Этот закон тогда мы восприняли с энтузиазмом, но прошло полгода, как учредили институт, но нет офиса, не укомплектован штат, нет бюджета. Мне не очень понятно, какие приоритеты у нашего правительства, у руководства страны. Мне кажется это ненормальным", — сказала Кварчелия.

В феврале 2016 года Абхазии Рауль Хаджимба подписал закон о создании должности уполномоченного по правам человека. В ноябре того же года на должность Уполномоченного по правам человека в Абхазии Парламентом был избран Дмитрий Маршан.