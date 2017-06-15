Шахматисты Абхазии успешно выступают на Чемпионате в Черногории

СУХУМ, 15 июня— Sputnik, Амра Амичба. На сегодняшний день у абхазских шахматистов 50% очков из возможных, рассказал в интервью радио Sputnik президент федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Из Абхазии на Чемпионате Европы в городе Будва выступают трое шахматистов в возрасте от 7 до 20 лет.

"Из четырех возможных, два очка у семилетнего Даниила Халбад. Также из четырех два очка заработал девятилетний Айнар Хурхумал. И одно очко у 12-летнего Тристана Кварацхелия", — поделился результатами Тужба.

По словам президента федерации шахмат Абхазии, на Чемпионат приехали представители многих европейских стран — из Испании, Польши, Албании, Сербии, Азербайджана, России и других.

"Очень представительный состав. Наши там бьются за медали. Очень серьезная конкуренция, — заметил Константин Тужба. — Впереди еще пять туров, надеемся хотя бы на бронзу. Мы будем рады".

Президент федерации шахмат Абхазии отметил, что поездка юных шахматистов в Черногорию на Чемпионат Европы состоялась при поддержке Госкомитета по физической культуре и спорту и комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.