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В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье

Шахматисты Абхазии успешно выступают на Чемпионате в Черногории

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Юные абхазские шахматисты принимают участие в Чемпионате Европы по шахматам среди школьников, который проходит в Черногории с 10 по 19 июня.

СУХУМ, 15 июня—  Sputnik, Амра Амичба. На сегодняшний день у абхазских шахматистов 50% очков из возможных, рассказал в интервью радио Sputnik президент федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Из Абхазии на Чемпионате Европы в городе Будва выступают трое шахматистов в возрасте от 7 до 20 лет. 

"Из четырех возможных, два очка у семилетнего Даниила Халбад. Также из четырех два очка заработал девятилетний Айнар Хурхумал. И одно очко у 12-летнего Тристана Кварацхелия", — поделился результатами Тужба. 

По словам президента федерации шахмат Абхазии, на Чемпионат приехали представители многих европейских стран —  из Испании, Польши, Албании, Сербии,  Азербайджана, России и других.  

"Очень представительный состав. Наши там бьются за медали. Очень серьезная конкуренция, — заметил Константин Тужба. — Впереди еще пять туров, надеемся хотя бы на бронзу. Мы будем рады". 

Президент федерации шахмат Абхазии отметил, что поездка юных шахматистов в Черногорию на Чемпионат Европы состоялась при поддержке Госкомитета по физической культуре и спорту и комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума. 



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