Наур Смыр: подавшие рапорты об увольнении сотрудники ГАИ будут уволены

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Десятки сотрудников Госавтоинспекции республики саботировали работу инспекции, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Мы ужесточили контроль за работой сотрудников, жестко стали пресекать поборы на дорогах. Многим это не понравилось, они решили устроить демарш. Они попросту саботировали работу, самовольно покинув посты ГАИ", — сказал Смыр.

Начальник ГАИ отметил, что поступило несколько десятков рапортов об увольнении, но среди них около 20 зачинщиков, которые будут уволены из рядов Госавтоинспекции с вынесением выговора в личное дело.

"Мы изучаем рапорты. Зачинщиков, а их около 20 человек, мы уволим, не задумываясь. Говорят, что есть факты запугивания коллег. Есть также рапорты, которые явно подделанные, то есть указаны имена тех сотрудников, которые не имеют отношения к просьбе об увольнении. Мы каждого будем вызывать и беседовать с ним", — подчеркнул начальник ГАИ.

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр заверил, что никакой опасности на дорогах нет, посты обслуживаются благодаря привлеченным резервам.