Квициния: за минувшие сутки в МЧС поступило 35 вызовов

СУХУМ, 16 июня— Sputnik, Амра Амичба. За минувшие стуки в МЧС поступило 35 вызовов. Об этом сообщил по телефону корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

По его словам, сотрудники работали до 12 часов ночи, оказывая посильную помощь жителям затопленных районов.

Алхас Чолокуа Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС

"Воду откачивали, промывали дороги и подъездные пути. Столько ила нанесло, что невозможно было домой попасть некоторым гражданам. И сейчас машины в трех местах работают. И дальше будем работать", — отметил Квициния.

С пяти часов утра сотрудники МЧС выехали в город, чтобы очистить от ила улицы. Сейчас работают перед административными зданиями.

"Также машины поехали на улицу Чанба, где накануне был большой потоп. Помогают жителям очистить от ила подъезды ко двору, — сказал министр по чрезвычайным ситуациям. — Граждане звонят, и сами приходим, так как видели, в каких районах больше всего пострадавших домовладений. Спрашиваем, чем помочь, что нужно, где возможно оказать содействие".

В результате сильного ливня 15 июня в Сухуме и предгорьях оказались затоплены дома и улицы, маленькие речки вышли из берегов. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали десятки жителей.