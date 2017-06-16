17:05 16 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
МЧС РА. Архивное фото.

Квициния: за минувшие сутки в МЧС поступило 35 вызовов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
48520

В результате сильного ливня 15 июня в Сухуме и предгорьях оказались затоплены дома и улицы, маленькие речки вышли из берегов. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали десятки жителей.

СУХУМ, 16 июня—  Sputnik, Амра Амичба. За минувшие стуки в МЧС поступило 35 вызовов. Об этом сообщил по телефону корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

По его словам, сотрудники работали до 12 часов ночи, оказывая посильную помощь жителям затопленных районов.

Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Алхас Чолокуа
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС

"Воду откачивали, промывали дороги и подъездные пути. Столько ила нанесло, что невозможно было домой попасть некоторым гражданам. И сейчас машины в трех местах работают. И дальше будем работать", — отметил Квициния. 

С пяти часов утра сотрудники МЧС выехали в город, чтобы очистить от ила улицы. Сейчас работают перед административными зданиями.

"Также машины поехали на улицу Чанба, где накануне был большой потоп. Помогают жителям очистить от ила подъезды ко двору, — сказал министр по чрезвычайным ситуациям. — Граждане звонят, и сами приходим, так как видели, в каких районах больше всего пострадавших домовладений. Спрашиваем, чем помочь, что нужно, где возможно оказать содействие".

В  результате сильного ливня 15 июня в Сухуме и предгорьях оказались затоплены дома и улицы, маленькие речки вышли из берегов. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали десятки жителей. 

По теме

Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
МЧС: несколько десятков домов затоплены по улице Щеглова в Сухуме


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет авиакомпании Эйр Астана
    Недолет

    Самолет «Эйр Астаны», следовавший по маршруту Астана-Бишкек, вернулся обратно в столичный аэропорт из-за технической неисправности.

  • Люди с сумками идут на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Социальный разрыв

    Разница в доходах между группами самых богатых кыргызстанцев и самых бедных стала больше, посчитали в Нацстаткоме.

  • Строительство Белорусской АЭС в Островце, архивное фото
    Атомная угроза

    Литовский сейм объявил, что Островецкая АЭС в Беларуси представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.

  • Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
    «Лебеди» над Балтией

    Самолеты НАТО сопровождали ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» ВКС РФ во время планового полета над Балтикой.

  • Цветы в Вильнюсе, архивное фото
    Имидж – ничто!

    Эксперты предложили Сейму подумать о создании положительного имиджа Литвы для эмигрантов-литовцев и потенциальных инвесторов.

  • Свеча памяти 2016
    Чтобы помнили

    Граждане Молдовы 22 июня почтут память воинов, павших в Великой Отечественной войне, акцией «Свеча памяти».

  • Позолоченная статуя Гурбангулы Бердымухамедова в центре Ашхабада
    Дружить домами

    Власти Таджикистана и Туркменистана демонстрируют, что время отстраненного нейтралитета в отношениях между странами проходит.

  • Логотип INTERPOL на фасаде здания
    Сплотить ряды

    Узбекистан усиливает сотрудничество с Интерполом в рамках борьбы с международным терроризмом и незаконной миграцией.

  • Мосгорсуд признал жителя Эстонии А.Мардалейшвили виновным в шпионаже
    Шпионский роман

    Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили обжаловал приговор российского суда, по которому он получил 11 лет колонии за шпионаж.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
Леди с крутым характером: премьера в РУСДРАМе
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Как организовать отдых в Абхазии
Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia