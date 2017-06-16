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Наур Смыр

Передумали: Наур Смыр о сотрудниках ГАИ, собиравшихся уволиться

© Sputnik.
В Абхазии
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Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении в четверг 15 июня.

СУХУМ, 16  июня—  Sputnik, Амра Амичба. Все, кто написал заявление об уходе, вернулись на свои рабочие места. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

Накануне около 40 человек написали заявления об увольнении по собственному желанию из рядов сотрудников Государственной автоинспекции.

"Те, у кого смена, собираются выйти на работу, а дежурные уже стоят на своих постах. Сложностей на дорогах нет, службы ДПС следят за порядком, как им положено", — отметил Смыр. 

При этом начальник ГАИ уточнил, что написанные заявления не просто лежат, все они будут рассмотрены в присутствии каждого заявителя. 

Сотрудник ГАИ Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Собрание планируем провести завтра и обсудить сложившуюся ситуацию. Спросим, что их не устраивает. Выслушаем", — сказал Наур Смыр. 

По его словам, поводом для массового увольнения стал приказ министра не останавливать машины с российскими номерами и  ужесточить контроль за поборами на дорогах. 

"Приказ будет исполнен, в этом я вас могу заверить", — подчеркнул начальник ГАИ. 

Наур Смыр заявил, что у ГАИ есть резерв, если и пожелает кто-то уйти, есть им смена.

"Насильно никого не держим. Проблем с сотрудниками у нас не будет. Долг свой выполним", — подчеркнул он. 

Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении в четверг 15 июня.

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