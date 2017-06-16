Аршба о затоплении Гумистинского моста: проведем инженерные работы

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возле Гумистинского моста будут проведены инженерные работы, сказал корреспонденту Sputnik главный инженер Госкомпании "Абхазавтодор" Анатолий Аршба.

"Со стороны Псоу хотим сделать водоприемник и проложить его вдоль скалы до самого моста. Проведем трубу, чтобы вода, идущая вдоль скалы, попадала в трубу. Сейчас вода бьется о скалу и выходит на дорожное полотно", — подчеркнул он.

По его словам, это позволит в дальнейшем избежать затопления моста во время обильных осадков.

Водоприемники не справились с большим количеством воды, что и привело к затоплению моста во время ливня 15 июня, считает Аршба.

Пользователи соцсетей выкладывали видео в сети Facebook, на котором видно, как вода скопилась на мосту, создавая опасность для проезжающих.

"Выпали большие осадки, на мосту шесть водоприемников, с каждой стороны есть по 18 труб диаметром по 100 миллиметров. Но их пропускной способности не хватило, из-за чего мост затопило. На самой проезжей части есть уклон со стороны Псоу, поэтому со стороны скал вода хлынула прямо на мост", — сказал он.

По словам Аршба, трубы не забивались мусором, просто вода не успевала проходить по ним из-за обильных осадков.

Из-за проливных дождей 15 июня Гумистинский мост был затоплен, движение автотранспорта было затруднено, однако мост не был закрыт.