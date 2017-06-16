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Возвращение имени

Родственники пропавших в ВОВ узнали об их судьбах

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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"Возвращение имени" (8)
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В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двадцати одной семье пропавших без вести во время Великой Отечественной войны вручили копии архивных документов, рассказывающих о судьбах их родственников, в пятницу 16 июня.

Как рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов, на этот раз это семьи, живущие в Сухуме и Сухумском районе. Родственники получили в руки копии подлинных немецких документов.

"Это копии концлагерей, все люди, которые есть в документах, — это узники немецких лагерей. Они настоящие узники фашизма, погибли от голода и мучений. Сегодня судьба этих людей установлена", — рассказал Скворцов.

Он также отметил, что родственники пропавших без вести смогут посетить места захоронений родных в тех странах, где они захоронены.

Проект "Возвращение имени" – это общеабхазский проект, который посвящается воссоединению людей, связи между которыми были разорваны во время Великой Отечественной войны, добавил он. 

Антип Асабуа (слева)
предоставлено семьей Антипа Асабуа
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"Сегодня у нас установлена судьба 21 жителя Сухума и Сухумского района, которые считались пропавшими без вести", — подчеркнул автор проекта Григорий Скворцов.

По его словам, исторические обстоятельства сложились таким образом, что статус без вести пропавших был создан умышленно.

"Такая была политическая система, это продолжалось до 2007 года, однако только совсем недавно у нас появилась возможность получить доступ к этим данным. Для этого нам понадобилось для начала найти немецкий архив, потом перевести его на понятный русский язык", — добавил он.

Но самым сложным, по словам Скворцова, было найти родственников пропавших в Абхазии.

"Большая часть из них ничего не знали о своих родственниках, но всю жизнь искали. Цель проекта — это не розыск, а воссоединение семей, связи которых были разорваны", — рассказал он.

Проект "Возвращение имени" был бы невозможен без поддержки курсантов Сухумского военного училища и простых граждан, принявшие участие в поисках.

"Сухум — это только один из городов, работы проходят по всей республике", — отметил Скворцов.

За время работы проекта о судьбах своих родных узнали 64 семьи в Абхазии, рассказал руководитель.

Сакания Джота.
Предоставлено Григорием Скворцовым
Весточка из прошлого. История пропавшего в ВОВ Джоты Сакания

"А всего у нас в розыске 320 человек, мы рады сегодня видеть родных, многие из них пожилого возраста, пришли дети и внуки бойцов, пропавших в Великой Отечественной войне", — подчеркнул он. 

Среди 320 фамилий есть абхазы, армяне, русские и греки. Как рассказал Скворцов, в Минюсте России хранится список советских граждан, которые вернулись из плена и по надуманным статьям были сосланы в лагеря НКВД. Открытым остается вопрос, сколько жителей Абхазии может в них быть.

"Благодаря этому проекту я узнал о судьбе своего старшего брата, его взяли в армию в 1941 году, мы ничего не знали о его судьбе, но спустя такой большой промежуток времени мы узнали, что с ним случилось. Его звали Котик Пачалия, он похоронен в Польше", — сказал младший брат пропавшего Константин Пачалия.

Собравшимся родным пропавших показали фильм о том, какая работа ведется для восстановления судьбы погибших в концлагерях. 

В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч сыновей и дочерей Абхазии. Многие из них сложили свои головы за Победу, немалая часть пропали без вести на фронтах. В Абхазии восемь тысяч человек считаются без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Благодаря автору телепроекта "Возвращение имени" Григорию Скворцову, работавшему в Российском государственном архиве, из восьми тысяч пропавших без вести выходцев из Абхазии стало известно о судьбе 320 человек.

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"Возвращение имени" (8)


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