Тремя пальцами: спиннеры с сухумского рынка

Sputnik, Владимир Бегунов

Тренд в неурочное время

"Вы неправильно делаете, крутить и держать спиннер нужно одной рукой", — сухумские подростки объясняют мне, как правильно пользоваться самым популярным гаджетом этого лета. За последние два месяца в мире их продали более пятидесяти миллионов. Наверное, еще ни одна безделушка не набирала популярности столь стремительно, — интернет сделал это возможным.

Парни объясняют, что держать спиннер за подшипник с двух сторон нужно большим и средним пальцами, а раскручивать – щелчком указательного. Таким образом, в процессе задействованы три пальца одной руки. Сделать это, кстати, не так просто, как кажется. Нужна небольшая тренировка. Легкий спиннер этим способом мне удалось немного раскрутить с третьей попытки, с тяжелым оказалось сложнее.

Спиннеры – это круто и дешево. Редкое, почти невозможное сочетание – заплатил триста рублей, дождался посылку из интернет-магазина – и ты в тренде! До России и Абхазии они добрались только сейчас, в Европе и Америке подростки сходят с ума по спиннерам с начала весны. У школьников сейчас каникулы. Тренд пришел в неурочное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спиннер

Предполагаемый запрет в школах

Разговариваем с семиклассником Димой. Он две недели убеждает родителей заказать ему в интернете спиннер. Говорит, что, когда с одноклассниками расставались на каникулы, об этом гаджете никто не слышал. Даже разговоров о них не было, но к сентябрю наверняка все заявятся в школу с этими вертушками в руках.

"Думаю, теперь у нас и спиннеры в школе запретят, — улыбается подросток. – Раньше телефоны запрещали, но все равно их все проносили. Забирали на переменах, потом родители ходили, просили, чтобы отдали".

Девятилетняя Настя признается, что ей родители спиннер купили только вчера.

— В чем смысл?— спрашиваю.

— Да ни в чем, просто крутишь, и все, — отвечает она.

Но ежу понятно, что все не так уж и просто. Спиннер замечателен тем, что, если он у тебя есть, это сразу видно, и ты моментально выделяешься на фоне тех, у кого его нет.

Точка на рынке

Кстати, большинство детей, с которыми я общался, рассказывают, что в Сухуме спиннеры не заказывают в интернете, а просто покупают на рынке. Местные торговцы быстро ухватили бренд за хвост: заказали партию самый продвинутых игрушек и выставили на продажу.

Сегодня любой подростковый блоггер просто обязан записать видео про спиннеры: топ-5 трюков со спиннерами, десять самых необычных спиннеров, самые дорогие спиннеры, спиннеры, которые можно сделать своими руками…

Спиннер, кстати, штука не функциональная, по сути, единственный трюк, который с ним можно сделать, — раскрутить и аккуратно поставить на подшипник, чтобы он крутился лежа. Остальные несколько трюков, которые можно найти в интернете, явно получаются один раз из десяти и записаны на видео с нескольких дублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спиннер

Мифология спинерров

Кто-то пишет, что они развивают мелкую моторику, помогают успокоиться, но таких вещей в этом мире навалом: кубик Рубика, йо-йо, четки…

Дима, кстати, признается, что уломал родителей, и спиннер они ему обязательно купят.

Не успев появиться, спиннеры обросли множеством мифов. Где-то пишут, что изобретены они для аутистов. Почему для аутистов, объяснить сложно, но каждой модной штуке нужна своя мифология. А в мифологии должны быть страшилки. Про спиннеры пишут, что в них превышено содержание ртути и свинца. Кто это измерял? Почему именно в спиннерах перебор с ртутью, а во всех остальных предметах из пластика нет? Ответов не существует.

Одно можно сказать точно – спиннеры уже стали приметой эпохи, как это было когда-то с покемонами и тамагочи

Спиннер — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Существует легенда, не подтвержденная, но и не опровергнутая, что игрушку придумала еще 24 года назад американка Кэтрина Хэттингер, но тогда она никого не заинтересовала. Широкое распространение спиннер получил только весной 2017 года.