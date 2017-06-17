Живой район: фильм о жителях Галского района показали на СКЛАДЕ

СУХУМ, 17 июня— Sputnik, Амра Амичба. Девятиминутный фильм о жителях Галского района Абхазии показали на культурной площадке СКЛАД в пятницу 16 июня.

Представляя фильм, автор Розита Герман отметила, что выбраны четыре истории жителей, которые, на ее взгляд, характеризуют те спектры общества, которые существуют сегодня в Галском районе.

"Приграничный район в любой стране всегда очень сильно отличается от других районов. На фоне всех проблем, раньше с безопасностью, сейчас с паспортизацией, приезжая в Галский район, общаясь с людьми, глядя на то, как они живут, возникает некий приятный диссонанс, если можно так сказать, с моими стереотипами. Галский район производит впечатление живого района, где жизнь кипит, — подчеркнула Розита Герман. — Потому что люди живут, трудятся, вопреки всему они созидают. Проезжая по трассе, мы видели, что засажены огороды, расчищены поля, везде ощущение жизни".

Журналист отметила, что главными героями сюжетов проекта "Культурное многообразие – богатство общества" становятся не известные, награжденные высокими званиями люди, а рядовые жители республики.

"Я считаю, что каждый человек важен и ценен для нашего общества. А тем более, если этот человек трудится, занят собственным делом", — сказала Розита Герман.

Героями сюжета о жителях Галского района стали молодая учительница начальных классов Хатуна Гергедава, педагог народных танцев Ражден Гергедава, руководитель Самурзаканской Ассоциации инвалидов Ирма Изория, выпускница АГУ Саломея Кемулария и Нона Сохадзе, которая выращивает на продажу комнатные цветы.

После просмотра фильма журналист Надежда Венедиктова заметила, что это, пожалуй, первый фильм о жителях Галского района.

"Попытка показать человеческую составляющую национальной группы, которая находится в очень сложных общественно-политических условиях. Возможно, после вашего фильма начнется более углубленный интерес к Галскому району, и появится желание по-настоящему интегрировать его в абхазское общество, — сказала она. — Конечно, в фильме не затронута болезненная тема, что жители Галского района очень много лет являются заложниками ситуации, когда шаг влево, шаг вправо, и сразу возникают проблемы. Мы увидели в фильме, что люди находят в себе силы смотреть в будущее с оптимизмом".

Надежда Венедиктова отметила, что все восемь фильмов проекта "Культурное многообразие – богатство общества" пронизаны базовыми ценностями любых национальных групп.

"Базовые ценности у всех одинаковые: у людей должна быть пища, кров, безопасность и возможность учиться, — перечислила журналист. — Когда едешь в ту сторону, честно говоря, сердце рвется при виде запущенных полей Очамчырского района. Честно скажем, что поля в Галском районе засевают раньше, чем в Очамчырском и Гулрыпшском районах. В советское время район был богатый. И сейчас я вижу по сюжету, что этот трудовой импульс у жителей не утрачен".

Команда, которая работает над сюжетами проекта общественной телестудии "Асаркьа", — журналист Розита Герман, операторы Наала Авидзба и Амбарцум Арутюнян, волонтер Алена Кувичко.

В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" сюжет о жителях Галского района восьмой. Зрителям уже были показаны фильмы о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии, греческой общине, католиках, русских, немцах, армянах. Последний девятый сюжет будет об эстонцах Абхазии.