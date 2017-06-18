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Генеральная прокуратура

Генпрокуратура об убийстве девушки в Сухумском районе: подозревается отец

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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179102

Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 17 июня.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В убийстве Анжелы Джагмазия подозревается отец убитой, Роберт Джагмазия 1973 года рождения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. 

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© Sputnik. Сергей Пятаков
Девушка убита в Сухуме

"17 июня примерно в 21:00 в селе Баслата Сухумского района по улице Школьная перед жилым домом №12 на проезжей части дороги был обнаружен труп Анжелы Джагмазия с огнестрельным ранением в затылочную область головы. Джагмазия от полученных ранений скончалась на месте", — отмечается в официальном сообщений Генпокуратуры. 

Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Абхазия. 

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание Роберта Джагмазия.

Расследование находится под личным контролем Генеральной прокуроры Республики Абхазия.


 



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