Дети и врачи: особенности лечения маленьких пациентов

Sputnik, Асида Квициния

Дети – самое дорогое, что есть у родителей

Рабочий день врача педиатра Асмат Зухба начинается с раннего утра и, несмотря на запланированный прием до 17.00, заканчивается гораздо позже. В течение дня доктор может принять в своем кабинете около 30 человек.

"Осмотр ребенка начинается, как только он входит в твой кабинет. Порой даже, пока он сидит перед дверью в ожидании приема, потому, как он плачет или кашляет, можно уже судить об определенном состоянии ребенка. Беседа с родителями или ребенком начинается со сбора жалоб, подробной истории развития заболевания, также анамнеза жизни пациента, рассказ о его привычках — все это позволяет определить причину настоящего заболевания. Затем следует осмотр ребенка и определение диагноза", — рассказывает Зухба.

В работе с детьми важен индивидуальный подход, так как в кабинете врача может оказаться ребенок с синдромом гиперактивности или аутизма, отметила педиатр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тулисов: чтобы дети не болели, их необходимо прививать

"Нередко бывает, когда ребенок начинает кричать при входе в кабинет просто от вида белого халата. Иногда родители заранее предупреждают меня о том, что ребенок негативно реагирует на белый халат. В таких случаях, я просто снимаю его, и проблема решается. Я всегда встречаю своих пациентов с улыбкой на лице, стараюсь их расположить к себе, отвлекаю игрушками, стоящими на полках в шкафу, пытаюсь играть с ними "на равных". Иногда на это уходит немало времени, но в следующий раз проблем с контактом, как правило, уже не возникает", — объясняет доктор.

В Абхазии ведется ежегодная статистика заболеваний у детей и подростков. Структура заболеваемости в зависимости от возраста детей меняется. У детей первых трех лет жизни в структуре заболеваемости на первом месте находятся заболевания бронхолегочной системы и функциональные расстройства пищеварения. В школьном возрасте на первый план выходят заболевания опорно-двигательного аппарата. Во всех возрастных группах в структуре заболеваемости на третьем-четвертом месте стоят гельминтозы.

"Работа педиатра – это огромная ответственность. Дети – самое дорогое, что есть у родителей. Никто не простит педиатру ошибку, которая повлияет на ухудшение состояния здоровья малыша", — сказала Зухба.

Первые дни и первые врачи © Sputnik / Томас Тхайцук Счастье разделить материнскую радость: история акушерки Тодуа

В первые минуты жизни, не успев попасть в руки к маме, ребенок знакомится со своим первым доктором, врачом-неонатологом.

"Каждый новорожденный осматривается в первые минуты жизни. Нас приглашают в родзал, акушерка аккуратно кладет ребенка на пеленальный стол, и неонатолог сразу же приступает к осмотру. Оценивают пять признаков: цвет кожных покровов, дыхание, сердцебиение, мышечный тонус и рефлексы. Ребенок должен достигнуть семи баллов. Если есть какие-то отклонения от нормы, доктор обязан своевременно оказать помощь", — рассказывает врач неонатолог- реаниматолог Саида Лакербая.

Одним из опасных состояний ребенка считается асфиксия новорожденных. Это отсутствие или неполноценное дыхание младенцев. В таких случаях, чтобы исключить дефицит кислорода, врач неонатолог проводит искусственную вентиляцию легких, продолжает доктор.

"Чаще всего асфиксия наблюдается у недоношенных детей. Если легкие не расправились, и достаточное количество кислорода не поступило в организм ребенка, это может в дальнейшем привести к различным патологическим процессам. Также у маленьких пациентов бывает задержка внутриутробного развития и пороки развития. Это перечень самых частых патологий у новорожденных", — говорит врач-неонатолог.

Как рассказывает Лакербая, уровень смертности детей за последние годы снизился. Отделение неонатологии уже больше пяти лет располагает хорошим оснащением, что помогает оказывать своевременно качественную помощь, добавила она.

"Каким бы хорошим специалистом ни был врач, аппаратура в неонатологии играет большую роль. Когда мы начинали в тяжелое послевоенное время, у нас был один аппарат советских времен. И мы пытались выхаживать детей, используя его. И всех детей, которых спасали этим аппаратом, мы воспринимали как чудо. А за последние несколько лет наше отделение улучшилось, и мы можем с уверенностью говорить о каком-то прогрессе", — объясняет доктор.

Помимо обновления аппаратуры, врачи неантологического отделения каждые три года проходят повышение квалификации.

"ЮНИСЕФ часто проводит семинары для врачей. Благодаря им были приняты новые протоколы поведения. Это четко расписанные графики, тактические ходы о том, что делать и где должен стоять персонал в момент осмотра. За последние три года все доктора прошли квалификацию. Со свежими знаниями мы продолжаем работу", — рассказывает Лакербая.

Но среди всех специальностей врачей по сей день взрослым и детям внушают страх врачи стоматологи. Как рассказывает стоматолог Саида Кация, работа с детьми сложная, но маленькие пациенты самые благодарные.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с зубами, укус пальца и госпитализация: медосмотр детей из Моквы

"Дети разные, и часто то, как сложатся у вас отношения, зависит от того, с чем пришел к тебе маленький пациент. Был ли он уже у стоматолога или это первый визит. К сожалению, если у ребенка и был какой-то опыт, то обычно он негативный. И проблема не всегда в том, что попался какой-то плохой врач, а скорее всего в том, что у нас мало уделяется внимания со стороны родителей и со стороны профилактических организаций культуре похода к стоматологу", —рассказывает врач.

Чаще всего родители приводят своих детей, когда зуб уже сильно воспален, и провести процедуры безболезненно сложно, добавила она.

"Когда ребенок пришел к тебе с отеком, трудно убедить его в том, что будет не больно, а потом не сделать не больно. Даже анестезию можно провести без боли, если отек не значителен. Мы всегда ратуем за то, чтобы родители не приводили ребенка, когда уже есть проблема. Существуют определенные правила похода к стоматологу, если взрослому в год надо посещать врача два раза, то ребенку необходимо четыре раза в год. Люди, которые это соблюдают, не имеют каких-либо проблем", — объясняет доктор.

Стоматолог утверждает, что зубы ребенка необходимо чистить с первого появившегося зубика.

"После каждого кормления зубки ребенка протирают ватным диском, смоченным обычной водой. И с этого самого момента ребенок начинает привыкать к этой процедуре, также в дальнейшем он привыкнет следить за своими зубами и воспринимать это как необходимость. Когда появляется у ребенка больше зубов, родители должны использовать специальные зубные щетки, которые надеваются на палец. Сегодня существует огромное количеств зубных детских паст. Родители должны помогать детям чистить зубы вплоть до шести лет", — объясняет стоматолог.

Также важно приучить ребенка к плановому осмотру зубов и посещению стоматолога. Врачи в работе с детьми используют разные приемы, чтобы расположить к себе пациента.

"У врача должно быть время, чтобы расположить к себе ребенка. Иногда хватает одного дня, а иногда приходится родителям приводить детей по несколько раз. Чтобы ребенок привык и немного расслабился, мы разговариваем с ним, устраиваем чистку зубов, рассматриваем инструменты и всякие приспособления, катаемся на кресле. Чтобы лечение проходило хорошо, ребенок должен доверять врачу и не бояться, что ему сделают больно. Дети — это такие пациенты, которым категорически нельзя врать. Если один раз соврать, ребенок перестанет доверять, и на процедурах начнутся капризы, которые сильно мешают работе, а еще он может отказаться идти в следующий раз", — говорит доктор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Ни одного здорового: сельские дети проходят медосмотр в столичной поликлинике

Как рассказывает стоматолог, от работы с детьми врачи получают большое удовольствие.

"Когда ребенок начинает доверять своему врачу, он приходит к нему, как к родной тете. Обнимает и иногда даже делится секретами. У меня часто складываются теплые отношения с детьми. И заставлять ребенка делать что-то насильно нельзя. Если его держали силой в кресле, он запомнит это, и поход к стоматологу будет некой фобией для него. С детьми так нельзя. Это та категория людей, которые не прощают тебе ничего, но если они получили то, что ты им обещал, то они останутся благодарны и сделают все, что ты скажешь, откроют рот и даже потерпят немного боли", — рассказывает Кация.

В конце всех процедур дети открывают ящик врача и выбирают себе подарок за терпение и храбрость.



