17:14 19 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
МВД.

Кобахия: проведем аттестацию всего личного состава ГАИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
53040

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия прокомментировал массовые рапорты об увольнении сотрудников МВД.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Среди всего личного состава ГАИ будет проведена аттестация на предмет их профессиональных знаний, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на расширенной коллегии МВД в понедельник 19 июня.

"Я очень мало верю в то, что эти люди, написавшие заявления, компетентны в своей работе. Никто никого насильно в МВД не приводил", — добавил он.

Министр заявил, что благодаря деятельности ГАИ, туристы перестали ездить в Абхазию на своем транспорте.

"Вы поймите, человек, который приезжает на транспорте, это человек, который имеет какие-то деньги, а мы хотим у него отнять, это не получится", — подчеркнул Кобахия.

Коллегия МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба о сотрудниках ГАИ, написавших рапорты: пусть уходят

Министр добавил, что все сотрудники ГАИ, написавшие заявления об уходе, будут уволены.

"Их заработную плату перенаправим остальным сотрудникам ГАИ, которые хотят и умеют работать", — отметил он.

Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении 15 июня.

Поводом для массового увольнения стал приказ министра не останавливать машины с российскими номерами и ужесточить контроль за поборами на дорогах. Позже сотрудники ГАИ вернулись на работу. Президент, выступая на расширенной коллегии в МВД 19 июня, заявил, что все, кто написал рапорт, должны быть уволены из ГАИ.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Данияр Акишев
    Не верю!

    Национальный банк Казахстана намерен провести оценку качества активов казахстанских банков, заявил глава финансового регулятора Данияр Акишев.

  • Медицинские инструменты. Архивное фото
    "Подкачался"

    В Кыргызстане мужчины все чаще "закачивают" себе ботокс, просто не афишируют это.

  • Операция в клинике. Архивное фото
    Черные трансплантаты

    Белорусы начали активно обсуждать ситуацию с гражданином республики, который продал почку ради отдыха в Египте, и выяснилось, что в стране не так редко интересуются подобной темой.

  • Командующий латвийской армии Леонид Калниньш
    Будь готов!

    В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

  • Евро и калькулятор, архивное фото
    Кто не работает, тот ест!

    С первого июля изменяется расчет пособий по безработице и условия оплаты — пособия будет увеличены для всех, независимо от стажа, и будет выплачиваться в течение девяти месяцев.

  • Обвал асфальта на перекрестке улиц Чуфли и 31 Августа 1989 года в Кишиневе
    Обойдемся без вас!

    Кишиневцы, презрев услуги коммунальщиков, сами укладывают асфальт, не дожидаясь помощи ни от кого.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красочный забег
"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе
Испытания БТР: журналисты RT расстреляли Ниву
Испытания БТР: журналисты RT расстреляли "Ниву"
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia