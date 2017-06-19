Кобахия: проведем аттестацию всего личного состава ГАИ

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Среди всего личного состава ГАИ будет проведена аттестация на предмет их профессиональных знаний, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на расширенной коллегии МВД в понедельник 19 июня.

"Я очень мало верю в то, что эти люди, написавшие заявления, компетентны в своей работе. Никто никого насильно в МВД не приводил", — добавил он.

Министр заявил, что благодаря деятельности ГАИ, туристы перестали ездить в Абхазию на своем транспорте.

"Вы поймите, человек, который приезжает на транспорте, это человек, который имеет какие-то деньги, а мы хотим у него отнять, это не получится", — подчеркнул Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о сотрудниках ГАИ, написавших рапорты: пусть уходят

Министр добавил, что все сотрудники ГАИ, написавшие заявления об уходе, будут уволены.

"Их заработную плату перенаправим остальным сотрудникам ГАИ, которые хотят и умеют работать", — отметил он.

Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении 15 июня.

Поводом для массового увольнения стал приказ министра не останавливать машины с российскими номерами и ужесточить контроль за поборами на дорогах. Позже сотрудники ГАИ вернулись на работу. Президент, выступая на расширенной коллегии в МВД 19 июня, заявил, что все, кто написал рапорт, должны быть уволены из ГАИ.