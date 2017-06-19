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Вытравка комаров по ул. Гумская

СЭС: закуплены необходимые инсектициды для борьбы с комарами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, какая работа проводится саниэпидемиологическими службами по снижению численности комаров и грызунов, а также о стихийных свалках в республике рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Sputnik, Амра Амичба.   

- Климат в Абхазии отличается высокой влажностью, в летний период еще и высокая температура воздуха – все это хорошая среда для жизни комаров. Начались ли работы по снижению численности комаров? В прошлом году работы по уничтожению комаров проводила Московская дезинфекционная станция совместно с работниками Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии. А кто помогает на этот раз?

— В этом году нами разработана комплексная программа, которую мы будем выполнять только своими силами. У нас есть все возможности для того, чтобы мы эту работу выполнили самостоятельно. Наше правительство откликнулось на мое предложение и выделило средства для закупа инсектицидов. Единственное, невозможно приобрести их в республике. 

Вы не думаете, мы не опоздали. Ввиду того, что такой дождливый период, комары тоже не хотят размножаться в таком холоде. Поэтому мы успеем, обработка будет вестись по всей территории республики. Мы обработает каждый подвал. Даже завозим экоматериалы, которыми будут обрабатываться наши открытые водоемы. Если раньше дезинфекционными станциями были обработаны подвалы жилых домов, они не трогали водоемы, то сейчас мы приобрели инсектициды необходимые для этого.

- Совсем недавно была осуществлена дератизация – уничтожение грызунов. Скажите, в каких местах по городу и району были проведены эти работы? Какие площади были охвачены?

Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук
СЭС о борьбе с комарами и грызунами: обработаем каждый подвал

— У нас дезотдел работает только при сухумской и гудаутской санэпидстанциях. Была компания, которая хотела охватить всю республику, но ввиду того, что не рассчитали свои силы и возможности, они эту работу не смогли провести. При санэпидемстанциях такие отделы  были закрыты. За последние два года только начали восстанавливаться. Дератизация ведется на хозрасчетной основе. Массовой поголовной дератизации по республике не проводится, кажется, с 2014 года. 

Хотя сразу после войны, когда работали дезотделы среди СЭС в городах и районах, то два раза в год проводилась сплошная дератизационная обработка открытых площадей, например, парков, мусоросвалок, именно социально значимых объектов. Работа должна выполняться, думаю, будем ставить вопрос о возобновлении ее в том же объеме. 

- Есть ли у вас информация о местах стихийных свалок? Каковы ваши действия при получении подобного сообщения? 

— При санэпидстанциях есть открытые телефонные линии. По Сухуму ходят помощники санитарных врачей. Как только получаем информацию о стихийных свалках, сообщаем в Спецавтохозяйство, которое занимается уборкой мусора. Сначала применяем меры по вывозу, а потом уже ищем виновников. Очень много нерадивых хозяев, которые, убрав у себя во дворе, вывезли и тут же свалили.  Когда строительный мусор, это не так опасно, как бытовой, который и собирает грызунов. 

- Какой участок, какое направление вызывает наибольшее беспокойство? 

Те отдыхающие, которые приедут к нам, я надеюсь, призываю, чтобы оберегали сами себя. Будем готовить что-то вроде листовок, чтобы соблюдали личную гигиену, проводили профилактику кишечных инфекций, сальмонеллеза и так далее. И будем стараться распространять в массовых  местах, чтобы отдыхающие правильно себя вели в наших условиях. 

Местные жители знают, что в летний период нужно кушать пищу, которая сразу приготовлена, с костра, не хранилась на солнце в течение двух-трех часов, микрофлора размножается очень быстро. Не покупают местные жители ничего в неразрешенных точках общепита. Отдыхающие же пытаются где-то покушать или сами себе что-то отварить, потом взять с собой на пляж и едят грязными руками. То есть сами себя провоцируют, а потом винят наш общепит и медицину. Когда мы начнем больше работать с отдыхающими в плане информирования, у нас снизится инфекционная заболеваемость, которая в летний период повышается. 



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