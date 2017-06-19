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Очередь у банкомата Сбербанка

Барателиа: очередь у Сбербанка из-за желания получить пенсию в первый день

© Sputnik.
В Абхазии
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Начисление российских пенсий абхазским пенсионерам производится 18 числа каждого месяца, об этом Sputnik рассказал председатель Нацбанка Беслан Барателия.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Очереди у банкоматов Сбербанка вызваны желанием большинства пенсионеров снять пенсию в первый же день ее выдачи, пояснил ситуацию корреспонденту Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа. 

"Ежемесячно на счета пенсионеров зачисляется до 400 миллионов рублей (российская пенсия –ред.). Начисление происходит в первой половине дня 18 числа каждого месяца. Если эта дата приходится на выходной день, то начисление производят в ближайший рабочий день. Практика показывает, что очереди у банкоматов возникают каждый месяц и только из-за того, что большинство пенсионеров обналичивают свою пенсию в первые три дня после ее зачисления, а это порядка 300 миллионов рублей", — сказал Барателиа.

Глава Нацбанка добавил, чтобы обналичить такую сумму за три дня без очередей, Сбербанку необходимо было бы установить только в Сухуме порядка 300 банкоматов.

Барателиа подчеркнул,  что пенсию можно получить и в коммерческих банках, но там необходимо оплатить небольшой процент. Он также сказал, что в течение ближайших лет Нацбанк будет работать над развитием культуры использования платежных карт при оплате товаров и услуг, что приведет к уменьшению обналичивания денежных средств с карт и, как следствие, уменьшению очередей у банкоматов.



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