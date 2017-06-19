Парламент Абхазии взял под контроль дела по изнасилованию и убийству

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народное Собрание приняло постановление, согласно которому будет проводиться парламентский контроль по расследованию изнасилования несовершеннолетней Лианы Джгамазия и убийства ее старшей сестры Анжелы Джгамазия.

Парламент постановил поручить комитету по обороне, национальной безопасности Народного Собрания совместно с представителями общественности осуществлять парламентский контроль за ходом расследования преступлений.

Комитету по обороне, национальной безопасности Парламента поручено регулярно информировать Народное Собрание и общественность о ходе расследования уголовных дел.

Парламент Абхазии решительно осудил совершенные преступления и заявил, что примет все меры для расследования дел.

"В прошлую пятницу к нам обратилась группа женщин, в том числе родственники девочки с просьбой взять ситуацию под контроль. С подобной просьбой большая группа наших граждан сегодня обратилась к нам с устным и письменным обращением", — сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

В обращении граждан к Народному Собранию говорится, что в последнее время в стране стали происходить возмутительные события, которые способны пошатнуть репутацию и демократические устои абхазского государства. Общество озабочено участившимися случаями самосуда, граждане обеспокоены криминогенной обстановкой в стране.

Обратившиеся к Народному Собранию люди попросили, чтобы законодательная ветвь власти вернула ситуацию в стране в законное русло и была создана комиссия с участием общественности для жесткого контроля над расследованиями преступлений.

"С учетом этого обращения и тяжести совершенных преступлений мы и в конце прошлой недели, и сегодня заняты этой проблемой. Мы подготовили проект постановления в связи с происходящим в последние дни", — рассказал Кварчия.

17 июня в селе Баслата Сухумского района на проезжей части был обнаружено тело Анжелы Джгамазия 1994 года рождения с огнестрельным ранением в затылочную область головы. В убийстве девушки подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который находится в розыске.

Ранее, 13 июня 2017 года, Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Северьяновича Джопуа, 1981 года рождения, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в селе Нижняя Эшера в ночь с 11 на 12 июня. Позже Джопуа сдался сотрудникам Службы государственной безопасности, но отказался от дачи показаний.

Следствие по факту изнасилования несовершеннолетней девочки в селе Нижняя Эшера и по факту убийства Джгамазия А.Р. должно быть проведено объективно и законно, сказал на совещании с руководителями силовых структур республики в понедельник 19 июня президент Абхазии Рауль Хаджимба.