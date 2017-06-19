Взрыв прогремел по улице Калмыкова в Сухуме: один человек ранен

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник, на месте работают следователи, сообщил корреспондент Sputnik с места происшествия.

В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухума, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. Следователи пока затрудняются сказать, какое взрывное устройство было приведено в действие.

Взрывной волной выбило рамы в двух пятиэтажных домах. К месту происшествия прибыли также машины скорой помощи и пожарная машина. Как сообщили следователи, пока рано делать выводы относительно совершенного преступления.